Dworczyk o niezwołaniu RBN: Jestem przekonany, że prezydent podejmuje słuszne decyzje

RMF24

„Jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa i sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje” – powiedział Michał Dworczyk w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, komentując, czy decyzja Karola Nawrockiego o niezwoływaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest słuszna. „Często w dzisiejszych czasach ekscytujemy się przekazami medialnymi, a żeby mieć decyzję, trzeba mieć wiedzę” – stwierdził europoseł Rozwoju Plus.

Karol Nawrocki podjął decyzję, by mimo uderzeń rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy i odnalezieniu rosyjskiego drona przy polskim wybrzeżu, nie zwoływać RBN. Na piątek planowane jest jednak spotkanie prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego WP. Spotkania to nie jest wszystko. Jest codzienna praca i codzienny przepływ dokumentów, zwłaszcza tych niejawnych, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Jestem przekonany, że gdyby były informacje (…) krytyczne dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju, które pozyskuje rząd, to (…) trafiłyby do pana prezydenta, do szefa BBN.

Opierając się na informacjach medialnych, interpretuję tę sytuację tak, że mamy dzisiaj wysokie napięcie w regionie, ale nie grozi nam pełnoskalowy konflikt czy naruszenie granic Rzeczpospolitej Polskiej w najbliższym czasie. Gdyby było inaczej, to zakładam, że państwo weszłoby w zupełnie inny tryb działania- zaznaczył gość Radia RMF24.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.