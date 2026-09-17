Dworczyk o niezwołaniu RBN: Jestem przekonany, że prezydent podejmuje słuszne decyzje

Karol Nawrocki podjął decyzję, by mimo uderzeń rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy i odnalezieniu rosyjskiego drona przy polskim wybrzeżu, nie zwoływać RBN. Na piątek planowane jest jednak spotkanie prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego WP. Spotkania to nie jest wszystko. Jest codzienna praca i codzienny przepływ dokumentów, zwłaszcza tych niejawnych, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Jestem przekonany, że gdyby były informacje (…) krytyczne dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju, które pozyskuje rząd, to (…) trafiłyby do pana prezydenta, do szefa BBN.
Opierając się na informacjach medialnych, interpretuję tę sytuację tak, że mamy dzisiaj wysokie napięcie w regionie, ale nie grozi nam pełnoskalowy konflikt czy naruszenie granic Rzeczpospolitej Polskiej w najbliższym czasie. Gdyby było inaczej, to zakładam, że państwo weszłoby w zupełnie inny tryb działania- zaznaczył gość Radia RMF24.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.