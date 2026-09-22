Decyzja ws. Kacprzyka „zupełnie niezrozumiała”. „Jestem zniesmaczony i zbulwersowany”

RMF24

„Jestem porażony butą, bezwzględnością tego młodego aroganta (Dawida Kacprzyka). Izba lekarska zapowiadała, że będzie zawieszone prawo wykonywania zawodu, a po jakimś czasie prezes zmienił zdanie. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe” - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Stanisław Karczewski, lekarz, senator PiS, były marszałek i wicemarszałek Senatu. Komentował w ten sposób fakt, że Dawid Kacprzyk, bohater afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, kontynuuje karierę ok. 40 km od Warszawy w Centrum Medycznym w Jaktorowie.

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Dawid Kacprzyk, 28-letni bohater afery w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 mln zł jako koordynator SOR, pracuje ok. 40 km od Warszawy w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Na wizytę udał się do niego pracownik Kanału Zero. „Zapytany o to, jak czuje się z aferą, lekarz-milioner powiedział: Mam to w d***e” - można było przeczytać.

Stanisław Karczewski w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nie krył oburzenia.

Jestem porażony butą, bezwzględnością tego młodego aroganta. Izba lekarska zapowiadała, że będzie zawieszone prawo wykonywania zawodu, a po jakimś czasie prezes zmienił zdanie. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Stanisław Karczewski.

To jest absolutnie karygodne. (...) Afera została zamieciona pod dywan. Jestem zniesmaczony i zbulwersowany jako stary lekarz z 45-letnim stażem - dodawał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.



Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, RMF24.pl i naszych mediów społecznościowych!

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