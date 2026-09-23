Czy zimą zabraknie węgla? Zapytamy Konrada Wojnarowskiego

Czy wysokie ceny to efekt tego, że węgla jest za mało? Czy polskie kopalnie są w stanie zwiększyć wydobycie? Jakie mamy zapasy? A może ratunkiem będzie import?
Wiceministra zapytamy także o to, czym tej zimy ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować? Czy Polacy wracają do węgla i czy powodem są wysokie ceny gazu? Co z pelletem – dlaczego jego ceny tak mocno wzrosły?
Porozmawiamy także o cenach paliw. Co zrobi rząd, jeśli prezydent po raz kolejny nie podpisze ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych?
M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Konradem Wojnarowskim, wiceministrem energii z PSL.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w czwartek, tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!