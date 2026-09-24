Czy zimą zabraknie węgla? W Radiu RMF24 zapytamy Konrada Wojnarowskiego

RMF24

Ceny węgla rosną, import surowca do Polski mocno się zwiększa. Czy tej zimy może go zabraknąć? Czy rząd podejmie działania, żeby wpłynąć na obniżenie cen? Gościem w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Konrad Wojnarowski, wiceminister energii i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czy wysokie ceny to efekt tego, że węgla jest za mało? Czy polskie kopalnie są w stanie zwiększyć wydobycie? Jakie mamy zapasy? A może ratunkiem będzie import?

Wiceministra zapytamy także o to, czym tej zimy ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować? Czy Polacy wracają do węgla i czy powodem są wysokie ceny gazu? Co z pelletem – dlaczego jego ceny tak mocno wzrosły?

Porozmawiamy także o cenach paliw. Co zrobi rząd, jeśli prezydent po raz kolejny nie podpisze ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Konradem Wojnarowskim, wiceministrem energii z PSL.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w czwartek, tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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