RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Czy zimą zabraknie węgla? W Radiu RMF24 zapytamy Konrada Wojnarowskiego

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 24 września (05:26)

Ceny węgla rosną, import surowca do Polski mocno się zwiększa. Czy tej zimy może go zabraknąć? Czy rząd podejmie działania, żeby wpłynąć na obniżenie cen? Gościem w Rozmowie o 7:00  w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Konrad Wojnarowski, wiceminister energii i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czy zimą zabraknie węgla? W Radiu RMF24 zapytamy Konrada Wojnarowskiego
Konrad Wojnarowski (fot. Leszek Szymański). /PAP

Czy wysokie ceny to efekt tego, że węgla jest za mało? Czy polskie kopalnie są w stanie zwiększyć wydobycie? Jakie mamy zapasy? A może ratunkiem będzie import? 

Wiceministra zapytamy także o to, czym tej zimy ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować? Czy Polacy wracają do węgla i czy powodem są wysokie ceny gazu? Co z pelletem – dlaczego jego ceny tak mocno wzrosły? 

Porozmawiamy także o cenach paliw. Co zrobi rząd, jeśli prezydent po raz kolejny nie podpisze ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych? 

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Konradem Wojnarowskim, wiceministrem energii z PSL.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w czwartek, tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>

 


Źródło: Radio RMF24
Tagi: węgiel
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również