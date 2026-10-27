Czy Ukraina zostanie zmuszona do ustępstw? Na to pytanie odpowie były minister spraw zagranicznych

RMF24

W Rozmowie o 7.00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Jacka Czaputowicza o szanse na wznowienie rozmów pokojowych między Rosją i Ukrainą. Spotkanie przedstawicieli Rosji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Abu Zabi ma być kolejną próbą dyplomatycznego przełomu. Czy jest szansa na przyspieszenie negocjacji? Czy w obliczu nadchodzącej zimy realne jest porozumienie w sprawie rozejmu energetycznego, które ograniczyłoby rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę?

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Porozmawiamy również o czasowym zawieszeniu broni w okupowanych Ołeszkach. Czy lokalne porozumienia mogą stać się punktem wyjścia do szerszych ustaleń między Moskwą a Kijowem? Jaką rolę w negocjacjach odgrywa administracja Donalda Trumpa? Czy presja Waszyngtonu może skłonić Rosję do ustępstw?

Zajmiemy się także sytuacją na Bliskim Wschodzie, gdzie ataki jemeńskich Huti na cele w Arabii Saudyjskiej rodzą pytania o skuteczność systemów obrony przeciwlotniczej i ryzyko rozszerzenia konfliktu. Czy zaangażowanie kolejnych państw, w tym Egiptu, może doprowadzić do regionalnej wojny? Czy zapowiadane rozmowy Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Turcji z Iranem dają realną nadzieję na deeskalację? I jakie wnioski z wydarzeń na Bliskim Wschodzie powinna wyciągnąć Polska, jeśli chodzi o własne bezpieczeństwo i ochronę przestrzeni powietrznej?

Na koniec przyjrzymy się sytuacji politycznej w Serbii. Studenckie protesty i presja na władze ponownie stawiają pytania o europejską przyszłość tego kraju. Czy zmiany polityczne w Belgradzie mogą przyspieszyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską? Co musiałoby się zmienić w relacjach Serbii z Rosją i w polityce wewnętrznej, by perspektywa członkostwa w UE stała się bardziej realna?

Na Rozmowę o 7.00 Piotra Salaka zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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