Czy spotkanie u prezydenta przybliża do rozwiązania sporu wokół TK? Grzegorz Schetyna w Radiu RMF24

RMF24

Czy dojdzie do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim? Czy Koalicja Obywatelska jest gotowa na kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i dlaczego odrzuca propozycję resetu przygotowaną przez PSL? O to zapytamy Grzegorza Schetynę, senatora Koalicji Obywatelskiej, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

W Pałacu Prezydenckim zaplanowano spotkanie polityków z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Kto będzie reprezentował KO i czy rozmowy mogą doprowadzić do przełomu w sporze o TK? Zapytamy również, czy premier powinien zaakceptować warunki spotkania stawiane przez prezydenta.

Poruszymy także temat prezydenckiego weta do ustawy o usługach cyfrowych. Karol Nawrocki ostrzega przed cenzurą internetu, a politycy rządu przekonują, że nowe przepisy są niezbędne do walki z nielegalnymi treściami. Czy Senat nie poszedł za daleko, rozszerzając kompetencje urzędników? Co dalej z ustawą?

Zapytamy również o bezpieczeństwo po zamachu w Krakowie. Czy polscy policjanci powinni być szerzej wyposażani w broń długą? Czy konieczne jest zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej, w tym wprowadzenie okresowych badań psychologicznych?

W rozmowie także o planach ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia. Czy rząd powinien przyspieszyć prace nad przepisami chroniącymi najmłodszych użytkowników internetu?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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