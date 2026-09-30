Czy rząd panuje nad finansami publicznymi? Na to pytanie odpowie przewodniczący Rady Fiskalnej

RMF24

W Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 zapytamy Sławomira Dudka o najnowszą opinię Rady Fiskalnej dotyczącą projektu budżetu na 2027 rok. Czy rząd rzeczywiście ma kontrolę nad rosnącym długiem publicznym?

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Rada ostrzega przed ryzykiem przekroczenia poziomu 55 proc. PKB już w przyszłym roku, a w 2028 roku nawet 60 proc. PKB. Co się stanie jeśli dojdzie do takiej sytuacji?

Porozmawiamy również o przyszłorocznych wydatkach. Na obronność rząd chce przeznaczyć 198,1 mld zł, na ochronę zdrowia 274,1 mld zł, a na program 800+ ponad 60 mld zł. Czy przy rosnącym zadłużeniu państwo może pozwolić sobie na utrzymanie wszystkich tych wydatków? Z czego — jeśli w ogóle — należałoby zrezygnować lub co ograniczyć?

Zapytamy także o sytuację w Narodowym Banku Polskim. W listopadzie kończy się kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego, a zarząd NBP może pozostać z minimalną liczbą członków. Czy może to wpłynąć na zdolność banku centralnego do podejmowania decyzji?

Na koniec porozmawiamy o inflacji i stopach procentowych. Po wzroście inflacji do 3,4 proc. i gwałtownym wzroście cen paliw pojawia się pytanie, jaką decyzję podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Czy w przyszłym roku czekają nas podwyżki?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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