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Czy rząd panuje nad finansami publicznymi? Na to pytanie odpowie przewodniczący Rady Fiskalnej

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 30 września (19:00)

W Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 zapytamy Sławomira Dudka o najnowszą opinię Rady Fiskalnej dotyczącą projektu budżetu na 2027 rok. Czy rząd rzeczywiście ma kontrolę nad rosnącym długiem publicznym?

Czy rząd panuje nad finansami publicznymi? Na to pytanie odpowie przewodniczący Rady Fiskalnej
Sławomir Dudek (fot. Michał Dukaczewski) /RMF FM

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Rada ostrzega przed ryzykiem przekroczenia poziomu 55 proc. PKB już w przyszłym roku, a w 2028 roku nawet 60 proc. PKB. Co się stanie jeśli dojdzie do takiej sytuacji?

Porozmawiamy również o przyszłorocznych wydatkach. Na obronność rząd chce przeznaczyć 198,1 mld zł, na ochronę zdrowia 274,1 mld zł, a na program 800+ ponad 60 mld zł. Czy przy rosnącym zadłużeniu państwo może pozwolić sobie na utrzymanie wszystkich tych wydatków? Z czego — jeśli w ogóle — należałoby zrezygnować lub co ograniczyć?

Zapytamy także o sytuację w Narodowym Banku Polskim. W listopadzie kończy się kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego, a zarząd NBP może pozostać z minimalną liczbą członków. Czy może to wpłynąć na zdolność banku centralnego do podejmowania decyzji?

Na koniec porozmawiamy o inflacji i stopach procentowych. Po wzroście inflacji do 3,4 proc. i gwałtownym wzroście cen paliw pojawia się pytanie, jaką decyzję podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Czy w przyszłym roku czekają nas podwyżki?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Źródło: Radio RMF24
Tagi: budżet państwa
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