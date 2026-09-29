Czy punkty schronienia będą otwarte? Wiceszef MSWiA gościem Radia RMF24

RMF24

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Wiesław Leśniakiewicz. Wiceszefa MSWiA zapytamy m.in. o aplikację „Gdzie się ukryć?”. W jej ramach wskazano ponad 86 tysięcy miejsc, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo podczas nagłego zagrożenia. Problem w tym, że większość z nich ma ograniczoną dostępność, a przepisy nie nakładają na zarządców obowiązku ich udostępnienia. Kto i kiedy zagwarantuje, że w sytuacji zagrożenia te miejsca rzeczywiście zostaną otwarte?

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Porozmawiamy także o przygotowaniu państwa na sytuacje kryzysowe. Czy Polacy są wystarczająco informowani o tym, jak zachować się w przypadku poważnego zagrożenia? Czy państwo ma wystarczające procedury i zasoby, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w przypadku kryzysu na dużą skalę?

Padnie również pytanie o sytuację na Lubelszczyźnie, która w ostatnim czasie jest najbardziej narażona na rosyjskie ataki. Czy to jest moment, aby wprowadzić stan wyjątkowy?

Zapytamy o rosnące zagrożenie wojną hybrydową. Jak wygląda współpraca pomiędzy policją, strażą pożarną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi służbami?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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