Czy Polska powinna bardziej zabiegać o amerykańską obecność wojskową? Zapytamy Pawła Jabłońskiego

Zapytamy też o bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury. Pożar przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w okolicach Grójca został ugaszony, ale policja nie wyklucza różnych scenariuszy. Czy Polska jest przygotowana na zagrożenia związane z sabotażem i wojną hybrydową?
Porozmawiamy także o kontrowersjach wokół Rzecznika Praw Dziecka. Opozycja zapowiada próbę odwołania Moniki Horny-Cieślak. Czy sprawa może stać się kolejnym poważnym konfliktem między rządem a opozycją? I gdzie przebiegają granice kompetencji Rzecznika Praw Dziecka wobec policji i sądów?
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