Czy Polska powinna bardziej zabiegać o amerykańską obecność wojskową? Zapytamy Pawła Jabłońskiego

RMF24

W Rozmowie o 7.00 w RMF24 zapytamy Pawła Jabłońskiego, byłego wiceszefa MSZ, o słowa Radosława Sikorskiego, który krytykuje nazwę „Fort Trump” i mówi o „demonstrowaniu uniżoności”. Czy w relacjach z Waszyngtonem potrzebna jest większa ostrożność w gestach i słowach? Jak powinna wyglądać polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych i czy druga stała amerykańska baza w Polsce jest realnym projektem?

Zapytamy też o bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury. Pożar przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w okolicach Grójca został ugaszony, ale policja nie wyklucza różnych scenariuszy. Czy Polska jest przygotowana na zagrożenia związane z sabotażem i wojną hybrydową?

Porozmawiamy także o kontrowersjach wokół Rzecznika Praw Dziecka. Opozycja zapowiada próbę odwołania Moniki Horny-Cieślak. Czy sprawa może stać się kolejnym poważnym konfliktem między rządem a opozycją? I gdzie przebiegają granice kompetencji Rzecznika Praw Dziecka wobec policji i sądów?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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