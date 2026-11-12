Czy PiS usiądzie do rozmów na temat resetu konstytucyjnego? Marcin Ociepa w Radiu RMF24

RMF24

Czy Bogdan Święczkowski wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego i czy decyzja Sądu Najwyższego rzeczywiście kończy spór o kierownictwo TK? Dlaczego PiS i Koalicja Obywatelska nie chcą porozumienia w sprawie resetu konstytucyjnego? Między innymi o to zapytamy Marcina Ociepę, lidera stowarzyszenia OdNowa i wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

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Bogdan Święczkowski zapowiada wezwanie komornika w asyście policji, jeśli nie zostanie wykonane postanowienie Sądu Najwyższego. Tymczasem prawnicy spierają się o jego skuteczność. Czy możliwe jest polityczne porozumienie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Czy największa partia opozycyjna rozważa jakiekolwiek rozmowy na ten temat?

Wrócimy również do obchodów Święta Niepodległości. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien wykorzystywać oficjalne uroczystości do krytykowania rządu? Jak Marcin Ociepa ocenia gwizdy podczas przemówień i wręczania odznaczeń? Zapytamy też, dlaczego prezydent i premier wciąż nie spotkali się na rozmowę w cztery oczy.

Zapytamy również o ustawę, która ma ułatwić usuwanie nielegalnych treści z internetu i wciąż czeka na podpis prezydenta. Czy Karol Nawrocki powinien ją podpisać? Dlaczego państwo nadal nie dysponuje pełnym zestawem narzędzi do szybkiego reagowania na groźby, nawoływanie do nienawiści?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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