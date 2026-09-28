Czy Lewica wyciągnie wnioski z ostatnich wyborczych wyników? Odpowie Andrzej Szejna

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Andrzeja Szejnę o wynik Lewicy w Krakowie, gdzie Daria Gosek-Popiołek znalazła się dopiero na piątym miejscu, przegrywając także z Aleksandrą Owcą z Razem. Czy to sygnał, że Lewica traci poparcie w dużych miastach? Co było przyczyną tego wyniku i czy ktoś w partii powinien ponieść polityczną odpowiedzialność?

Czy Lewica powinna szukać porozumienia z Razem, skoro wspólny start mógłby przynieść wyraźnie lepszy rezultat?

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Zapytamy także o politykę zagraniczną. Radosław Sikorski zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu prowadzenie polityki zagranicznej odmiennej od rządu. Czy były wiceszef MSZ zgadza się z tą tezą? Jak poseł Lewicy ocenia wystąpienie Karola Nawrockiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i brak wyraźnego odniesienia do Ukrainy?

Porozmawiamy również o apelu prezydenta dotyczącym „odpowiedzialnego dostępu do broni”. Co w praktyce miałoby oznaczać takie rozwiązanie? Czy Polska powinna ułatwić obywatelom dostęp do broni, a jeśli tak — na jakich zasadach?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!