Czy koalicję czeka kryzys, a może rozpad? Bartosz Romowicz w Radiu RMF24

RMF24

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Czy to początek rozpadu Polski 2050 i kolejnego kryzysu w koalicji rządzącej? Dlaczego liderka ugrupowania zdecydowała się na dymisję po głosowaniu dotyczącym dwukadencyjności samorządowców i co dalej z jej polityczną przyszłością? O to zapytamy Bartosza Romowicza, posła Polski 2050, w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

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Szefowa Polski 2050 zarzuciła części posłów własnego ugrupowania, że w głosowaniu stanęli po stronie „politykierskich układów”, a nie obywateli. Czy Bartosz Romowicz podziela tę ocenę? Dlaczego sprawa dwukadencyjności stała się powodem tak poważnego konfliktu i czy decyzja Pełczyńskiej-Nałęcz była konsultowana z partią?

Zapytamy również o przyszłość koalicji rządzącej. Czy odejście minister funduszy i polityki regionalnej jest wyłącznie jej osobistą decyzją, czy zapowiedzią zmiany politycznego kursu Polski 2050? Czy partia zamierza nadal wspierać rząd Donalda Tuska i jakich warunków będzie oczekiwać od koalicjantów?

W rozmowie także o konsekwencjach politycznych dymisji. Czy Polska 2050 jest jeszcze w stanie odbudować zaufanie wyborców, czy wewnętrzne spory przyspieszą jej rozpad?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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