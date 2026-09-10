Czy Dolny Śląsk może być jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki? Zapytamy wiceministra rozwoju i technologii

RMF24

W specjalnej Rozmowie w Radiu RMF24 na wrocławskim rynku porozmawiamy z Michałem Jarosem o szczegółach inwestycji w podwrocławski park technologiczny. Czy rzeczywiście powstanie 40 tysięcy nowych miejsc pracy dla inżynierów, specjalistów IT i techników?

Czy Warszawa powinna aktywniej zabiegać o inwestorów z Chin i innych pozaeuropejskich rynków? Jak znaleźć równowagę między przyciąganiem inwestycji a ochroną strategicznych interesów polskiej gospodarki?

Porozmawiamy o planowanych zmianach w CIT. Czy nowe rozwiązania rzeczywiście uproszczą system i będą neutralne dla przedsiębiorców? I jak rząd chce pogodzić większe wpływy do budżetu z potrzebą utrzymania konkurencyjności polskich firm?

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zajmiemy się też sytuacją polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Volkswagen zapowiada ogromny program oszczędności i redukcję zatrudnienia. Co to oznacza dla polskiej gospodarki i tysięcy firm współpracujących z branżą? Czy Polska powinna nadal inwestować w rozwój sektora automotive? A może potrzebujemy szerszej strategii przemysłowej i nowych branż, które będą napędzać gospodarkę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!