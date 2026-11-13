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"Rozmowa między politykami ma sens, jeśli jest oparta o warunki. Nie chodzi o to, żeby panowie się przyjaźnili" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa, odnosząc się do dyskusji o spotkaniu w cztery oczy prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. "Panowie powinni się spotkać. Powinni współpracować. Ale nie chodzi o jedność wokół byle czego, byle jaką jedność. Musi być porządek rzeczy - on nie może być w oparciu o udawaną przyjaźń" - sugerował gość Piotra Salaka.

Ociepa: Gdzie był polski premier?

Marcin Ociepa przekonywał w Radiu RMF24, że prezydent Karol Nawrocki chce spotkania z premierem, ale „nie w trybie PR-owym”. Jego zdaniem Donald Tusk „stara się sprawić wrażenie, że jest gotowy zaprzyjaźnić się z Nawrockim”.

Co ze spotkaniem Tuska i Nawrockiego? Ociepa: Nie chodzi o byle jaką jedność Czas: 18:43

Mieliśmy 11 listopada, Święto Niepodległości. Miejsce polskiego prezydenta i polskiego premiera jest na trybunie honorowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Karol Nawrocki był. Gdzie był polski premier w dni Święta Niepodległości - pytał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Gość Radia RMF24 mówił też, że na miejscu prezydenta spotkałby się z premierem dopiero po wyprowadzeniu policji z terenu Trybunału Konstytucyjnego.

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Ociepa o wystąpieniu prezydenta: Politycy nie są od celebracji

Ociepa przyznał w Radiu RMF24, że jest w tej grupie Polaków, która chciałaby zmniejszenia napięcia politycznego w naszym kraju. Jednocześnie stwierdził, że nie chodzi o sztuczność i prawienie sobie komplementów przez polityków różnych opcji. W tym kontekście pozytywnie ocenił nawiązania do polityki rządu i działań ministra finansów Andrzeja Domańskiego w prezydenckim wystąpieniu z okazji 11 listopada.

Święto narodowe jest arcypolitycznym świętem. Jest o tym, jaką jesteśmy wspólnotą - tłumaczył poseł PiS. Podkreślał też, że politycy „nie są od celebracji”, ale mają zarządzać państwem.

Polacy dzisiaj nie oczekują poprawności politycznej. My się dzisiaj jako Polacy obawiamy o przyszłość. Mamy sygnały, także z rynków międzynarodowych, że sytuacja gospodarcza się pogarsza - alarmował rozmówca Piotra Salaka.

„Paru kolegów w garniturach się spotka...”. Ociepa o resecie konstytucyjnym

Ważnym tematem rozmowy był też pomysł resetu konstytucyjnego, który miałby zakończyć wieloletni spór o Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Marcina Ociepy, taki kierunek myślenia jest bardzo zły i potencjalnie niebezpieczny.

Przyjmiemy logikę, że jeżeli jakaś władza będzie gwałcić kompetencje ustrojowe organu konstytucyjnego, to po jakimś czasie przeprowadzimy po prostu reset i udajemy, że nic się nie stało. W ten sposób stracimy nasze państwo - alarmował gość Radia RMF24.

Co będzie następne po Trybunale Konstytucyjnym? Przyjdzie jakiś uzurpator do Pałacu Prezydenckiego, np. marszałek Czarzasty powie, że teraz on wykonuje obowiązki prezydenta. I co? Dokonamy znowu resetu? Znowu wybory prezydenckie przeprowadzimy? - dopytywał poseł PiS.



Ociepa tłumaczył też, na jakich zasadach jego partia byłaby w stanie zaakceptować reset konstytucyjny.

Jeżeli mielibyśmy dokonywać resetu Trybunału Konstytucyjnego jako zmiany konstytucji, to jest to możliwe. Ja się nie zgadzam na reset rozumiany w taki sposób, że paru kolegów w garniturach się spotka i ustali coś poza ustrojem, poza konstytucją, poza narodem... - oświadczył.