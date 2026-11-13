Co ze spotkaniem Tuska i Nawrockiego? Ociepa: Nie chodzi o byle jaką jedność

Ociepa: Gdzie był polski premier?
Marcin Ociepa przekonywał w Radiu RMF24, że prezydent Karol Nawrocki chce spotkania z premierem, ale „nie w trybie PR-owym”. Jego zdaniem Donald Tusk „stara się sprawić wrażenie, że jest gotowy zaprzyjaźnić się z Nawrockim”.
Mieliśmy 11 listopada, Święto Niepodległości. Miejsce polskiego prezydenta i polskiego premiera jest na trybunie honorowej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Karol Nawrocki był. Gdzie był polski premier w dni Święta Niepodległości - pytał poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Gość Radia RMF24 mówił też, że na miejscu prezydenta spotkałby się z premierem dopiero po wyprowadzeniu policji z terenu Trybunału Konstytucyjnego.
Ociepa o wystąpieniu prezydenta: Politycy nie są od celebracji
Ociepa przyznał w Radiu RMF24, że jest w tej grupie Polaków, która chciałaby zmniejszenia napięcia politycznego w naszym kraju. Jednocześnie stwierdził, że nie chodzi o sztuczność i prawienie sobie komplementów przez polityków różnych opcji. W tym kontekście pozytywnie ocenił nawiązania do polityki rządu i działań ministra finansów Andrzeja Domańskiego w prezydenckim wystąpieniu z okazji 11 listopada.
Święto narodowe jest arcypolitycznym świętem. Jest o tym, jaką jesteśmy wspólnotą - tłumaczył poseł PiS. Podkreślał też, że politycy „nie są od celebracji”, ale mają zarządzać państwem.
Polacy dzisiaj nie oczekują poprawności politycznej. My się dzisiaj jako Polacy obawiamy o przyszłość. Mamy sygnały, także z rynków międzynarodowych, że sytuacja gospodarcza się pogarsza - alarmował rozmówca Piotra Salaka.
„Paru kolegów w garniturach się spotka...”. Ociepa o resecie konstytucyjnym
Ważnym tematem rozmowy był też pomysł resetu konstytucyjnego, który miałby zakończyć wieloletni spór o Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Marcina Ociepy, taki kierunek myślenia jest bardzo zły i potencjalnie niebezpieczny.
Przyjmiemy logikę, że jeżeli jakaś władza będzie gwałcić kompetencje ustrojowe organu konstytucyjnego, to po jakimś czasie przeprowadzimy po prostu reset i udajemy, że nic się nie stało. W ten sposób stracimy nasze państwo - alarmował gość Radia RMF24.
Co będzie następne po Trybunale Konstytucyjnym? Przyjdzie jakiś uzurpator do Pałacu Prezydenckiego, np. marszałek Czarzasty powie, że teraz on wykonuje obowiązki prezydenta. I co? Dokonamy znowu resetu? Znowu wybory prezydenckie przeprowadzimy? - dopytywał poseł PiS.
Ociepa tłumaczył też, na jakich zasadach jego partia byłaby w stanie zaakceptować reset konstytucyjny.
Jeżeli mielibyśmy dokonywać resetu Trybunału Konstytucyjnego jako zmiany konstytucji, to jest to możliwe. Ja się nie zgadzam na reset rozumiany w taki sposób, że paru kolegów w garniturach się spotka i ustali coś poza ustrojem, poza konstytucją, poza narodem... - oświadczył.