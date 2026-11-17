RMF24

Jak Polska poradziła sobie w meczu ze Szwecją? Kto zdał egzamin na piątkę, a kto nie powinien pojawić się na boisku? Czy Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Na te i inne pytania odpowie Radosław Majdan, były reprezentant Polski i ekspert Przeglądu Sportowego Onet, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

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Tegoroczne wyniki Biało-Czerwonych są słabe. Czy to oznacza, że zmiana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski jest konieczna? Kto powinien zastąpić Jana Urbana? Czy kadrą powinien kierować trener z zagranicy? Jak nasz gość ocenia pomysł, by na stanowisko wrócił Jerzy Brzęczek?

Jaka jest przyszłość naszych piłkarzy? Czy widać w naszym zespole kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego? Czy nasze oczekiwania wobec polskiej reprezentacji nie są zbyt wygórowane?



Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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