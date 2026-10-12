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Były szef BOR-u o groźbie zamachu na premiera: To się może powtarzać

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (07:00)

„Służby muszą mieć baczność na tego typu sytuacje. Obym nie był złym prorokiem, ale to się może powtarzać. Jestem pewny, że Służba Ochrony Państwa jest profesjonalną formacją kierowaną przez kompetentne dowództwo i radzi sobie z tymi problemami” – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu o groźbie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zdaniem gościa Piotra Salaka reakcja służb na doniesienia o zamachu była prawidłowa.

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Były szef BOR-u o groźbie zamachu na premiera: To się może powtarzać
Generał Marian Janicki, fot. Bartek Syta /East News

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Wkrótce pełne omówienie rozmowy. 

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Źródło: RMF24

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