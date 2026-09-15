Budowa CPK się opóźnia. Problemem brak pieniędzy?

Wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka zapytamy o bezpieczeństwo na kolei. Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano m.in., że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące. To pokłosie ubiegłotygodniowego wypadku w Sokolnikach Suchych (woj. Mazowieckie) po zderzeniu pojazdu ciężarowego z pociągiem InterCity zginęła jedna osoba. Czy proponowane kary nie są zbyt łagodne?
W rozmowie nie zabraknie budowy megalotniska w Baranowie. Prace miały ruszyć już we wrześniu, ale inwestycja złapała opóźnienie. Czy powodem jest brak pieniędzy?
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