Budowa CPK się opóźnia. Problemem brak pieniędzy?

RMF24

Dlaczego opóźnia się wbicie pierwszej łopaty pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (Port Polska)? Czy problemem jest brak pieniędzy? Kiedy ustawa zaostrzająca kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych trafi do Sejmu? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. budowy CPK. Zapraszamy!

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Wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka zapytamy o bezpieczeństwo na kolei. Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. W nowelizacji zapisano m.in., że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące. To pokłosie ubiegłotygodniowego wypadku w Sokolnikach Suchych (woj. Mazowieckie) po zderzeniu pojazdu ciężarowego z pociągiem InterCity zginęła jedna osoba. Czy proponowane kary nie są zbyt łagodne?

W rozmowie nie zabraknie budowy megalotniska w Baranowie. Prace miały ruszyć już we wrześniu, ale inwestycja złapała opóźnienie. Czy powodem jest brak pieniędzy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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