RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Bogucki o stałej bazie wojsk USA w Polsce: Jesteśmy najbliżej w historii

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 18 września (07:00)

„Jesteśmy w procesie. Ten proces, mam nadzieję, się finalizuje. Słowa prezydenta USA, a więc największego i najważniejszego sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO i kwestie militarne, są bardzo zdecydowane” – mówił o zbliżającej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Bogucki o stałej bazie wojsk USA w Polsce: Jesteśmy najbliżej w historii
Zbigniew Bogucki (fot. Mikołaj Poruszek) /RMF FM

Dopytywany, czy podczas zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA, poznamy miejsce, gdzie powstanie amerykańska baza, odpowiadał: Myślę, że nie. To chyba za szybko. To jest tak, że jest pewna odpowiedzialność rządu. Żeby ta baza powstała, trzeba pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie rządzących będzie

Jesteśmy jednak najbliżej w historii, aby stała baza USA powstała. Potrzebne jest dogranie szczegółów, lokalizacji, liczby żołnierzy - zaznaczył.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy


Źródło: Radio RMF24
Tagi: Karol Nawrocki RBN
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również