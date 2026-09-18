Bogucki o stałej bazie wojsk USA w Polsce: Jesteśmy najbliżej w historii

RMF24

„Jesteśmy w procesie. Ten proces, mam nadzieję, się finalizuje. Słowa prezydenta USA, a więc największego i najważniejszego sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO i kwestie militarne, są bardzo zdecydowane” – mówił o zbliżającej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Dopytywany, czy podczas zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA, poznamy miejsce, gdzie powstanie amerykańska baza, odpowiadał: Myślę, że nie. To chyba za szybko. To jest tak, że jest pewna odpowiedzialność rządu. Żeby ta baza powstała, trzeba pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie rządzących będzie.

Jesteśmy jednak najbliżej w historii, aby stała baza USA powstała. Potrzebne jest dogranie szczegółów, lokalizacji, liczby żołnierzy - zaznaczył.

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