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Błaszczak o zwycięstwie demokratów w USA: Obawiam się, że baza wojsk USA w Polsce nie powstanie

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (07:00)

Przychylność Donalda Trumpa dla Polski może się skończyć, bo Ameryka zajmie się sobą – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 były szef MON Mariusz Błaszczak, komentując wyniki wyborów połówkowych w USA, które wygrali demokraci. Jego zdaniem stała amerykańska baza nad Wisłą może przez to nie powstać.

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Błaszczak o zwycięstwie demokratów w USA: Obawiam się, że baza wojsk USA w Polsce nie powstanie
Mariusz Błaszczak, fot. Mikołaj Poruszek /RMF FM

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Źródło: RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Mariusz Błaszczak

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