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Błaszczak o zwycięstwie demokratów w USA: Obawiam się, że baza wojsk USA w Polsce nie powstanie
Przychylność Donalda Trumpa dla Polski może się skończyć, bo Ameryka zajmie się sobą – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 były szef MON Mariusz Błaszczak, komentując wyniki wyborów połówkowych w USA, które wygrali demokraci. Jego zdaniem stała amerykańska baza nad Wisłą może przez to nie powstać.