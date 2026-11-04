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Błaszczak o zwycięstwie demokratów w USA: Obawiam się, że baza wojsk USA w Polsce nie powstanie

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Przychylność Donalda Trumpa dla Polski może się skończyć, bo Ameryka zajmie się sobą – mówił w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 były szef MON Mariusz Błaszczak, komentując wyniki wyborów połówkowych w USA, które wygrali demokraci. Jego zdaniem stała amerykańska baza nad Wisłą może przez to nie powstać.