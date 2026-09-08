RMF24

„Jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tu jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Trzeba mieć świadomość, że to poważne obciążenie. Na krótką metę jest wybór – masło czy armaty?” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.

Jak się kupuje jakieś uzbrojenie, to trzeba mieć zapewnione dostawy części zamiennych, obsługę, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. To takie teoretyczne troski - powiedział gość Piotra Salaka.

Belka: To poważne obciążenie. Na krótką metę jest wybór – masło czy armaty? Czas: 20:19

Dodał, że wszyscy jesteśmy za tym, aby unowocześniać armię. Zaznaczył jednak, że trzeba mieć świadomość, że to jest poważne obciążenie. Jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to nie ma wyjścia - podkreślił Belka.

Podniesienie podatków

Rozsądne byłoby podniesienie podatków, ale mamy prezydenta Nawrockiego, który powiedział, że nie podniesie żadnych podatków - powiedział Belka. Mamy wojnę merytoryczną między rządem a prezydentem, który blokuje zmiany. Dlatego trudno być optymistą. To będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatków boli - dodał.

Bez podniesienia podatków nie da się utrzymać wydatków socjalnych i na armię. Nie widzę tego - ocenił były premier i minister finansów i dodał jednocześnie, że w Polsce podatki dla przedsiębiorców są niskie, ale wysokie są dla średniaków.

Trzeba liczyć na znaczące zmiany, być może jakiś kryzys na przykład w zakresie finansowania długu publicznego, a to by oznaczało, że zbliżamy się do możliwości bankructwa kraju. Ja tego nie przewiduję, żeby była jasność. Nie przewiduję bankructwa kraju - wyjaśnił Belka.

Jak patrzę na ostatnią propozycję podatkową, to widzę realistów w Ministerstwie Finansów. Natomiast warunki polityczne są jakie są - ocenił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Czeka nas debata o podatkach? Szefernaker o „szerokim otwarciu drzwi” „Propozycją krótkowzroczną i antydemograficzną” nazwał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker rządowy plan zmian w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego. Jednocześnie zadeklarował, że Karol Nawrocki chce poważnej…

„Nie był żadnym politykiem”

Pamiętam pana Berka, kiedy był on jeszcze w Kancelarii Sejmu. To był jeden z najbardziej kompetentnych, porządnych, propaństwowych funkcjonariuszy. Bardzo wysoko oceniany - przyznał Belka, zapytany o wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.

Jaki to polityk? To był urzędnik państwowy. Ja uważam, że on nie był żadnym politykiem - dodał były premier, odpowiadają na zarzuty, że Berek nie powinien zasiąść w TK, ponieważ był ministrem.