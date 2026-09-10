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Bejda: To czy będzie kilka baz czy jedna - decyzję podejmą siły i struktury NATO

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 10 września (07:00)

„Od dzisiaj przez dwa dni odwiedza nas delegacja amerykańska” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Bejda. „Mamy kilka poważnych miejsc, które chcemy pokazać Amerykanom. To czy będzie to kilka baz czy jedna, tę decyzję podejmą siły i struktury NATO” – zaznaczył wiceszef MON, mówiąc o planach zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Bejda: To czy będzie kilka baz czy jedna - decyzję podejmą siły i struktury NATO
Paweł Bejda, fot. Jakub Rutka /RMF FM

 

Delegacja z USA przebywa obecnie z wizytą w Polsce. Celem jest przegląd potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe. Amerykanie rozmawiają ze stroną polską o potencjalnych lokalizacjach dla amerykańskich baz.

Dopóki nie będzie czegoś pewnego, to nie będę ogłaszał żadnego sukcesu – powiedział Bejda. Gość Piotra Salaka dodał, że strona amerykańska przygląda się naszej ofercie, w której znalazło się kilka miejsc na terenie Polski. To, które wybiorą Amerykanie, to będzie związane  z systemem operacyjnym NATO – dodał.

Wszystkie koszty związane z utrzymanie i budową baz poniesie Polska. To rząd kilkunastu miliardów złotych – podkreślił polityk. 

Na pytanie, kiedy ewentualne bazy mogłyby być gotowe odparł, że to nie rok, ani dwa. Musimy przygotować porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i ich rodzin. To kilka lat. Chodzi nam o to, żeby amerykanie mieli tutaj stałą bazę – powiedział Bejda dodając, że mowa o 5 tys. żołnierzy w stałych bazach i nawet 10 tys. rotacyjnie. 

Zaznaczył też, że 2030 rok to realny termin wybudowania ewentualnych baz. To jest uzależnione od wybudowania infrastruktury. Mamy różnego rodzaju systemy, które szybko budują infrastrukturę - przyznał Bejda.

Jesteśmy poważnym partnerem. Amerykanie mają interesy w Polsce, które chcą zabezpieczyć - podkreślił wiceszef MON. To jakiego typu będą u nas wojska zdecyduje NATO - dodał.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.


Źródło: RMF24
Tagi: MON
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