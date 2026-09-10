Bejda: To czy będzie kilka baz czy jedna - decyzję podejmą siły i struktury NATO

Delegacja z USA przebywa obecnie z wizytą w Polsce. Celem jest przegląd potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe. Amerykanie rozmawiają ze stroną polską o potencjalnych lokalizacjach dla amerykańskich baz.
Dopóki nie będzie czegoś pewnego, to nie będę ogłaszał żadnego sukcesu – powiedział Bejda. Gość Piotra Salaka dodał, że strona amerykańska przygląda się naszej ofercie, w której znalazło się kilka miejsc na terenie Polski. To, które wybiorą Amerykanie, to będzie związane z systemem operacyjnym NATO – dodał.
Wszystkie koszty związane z utrzymanie i budową baz poniesie Polska. To rząd kilkunastu miliardów złotych – podkreślił polityk.
Na pytanie, kiedy ewentualne bazy mogłyby być gotowe odparł, że to nie rok, ani dwa. Musimy przygotować porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i ich rodzin. To kilka lat. Chodzi nam o to, żeby amerykanie mieli tutaj stałą bazę – powiedział Bejda dodając, że mowa o 5 tys. żołnierzy w stałych bazach i nawet 10 tys. rotacyjnie.
Zaznaczył też, że 2030 rok to realny termin wybudowania ewentualnych baz. To jest uzależnione od wybudowania infrastruktury. Mamy różnego rodzaju systemy, które szybko budują infrastrukturę - przyznał Bejda.
Jesteśmy poważnym partnerem. Amerykanie mają interesy w Polsce, które chcą zabezpieczyć - podkreślił wiceszef MON. To jakiego typu będą u nas wojska zdecyduje NATO - dodał.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.