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Baza USA w Polsce kartą przetargową? „Rozmowy prowadzone za naszymi plecami”

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 28 października (07:00)

„Decyzji w sprawie bazy amerykańskiej nie ma, bo USA czekają na negocjacje z Rosją. Oczywiście, że te rozmowy są prowadzone za naszymi plecami” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Czaputowicz, były szef MSZ.

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Baza USA w Polsce kartą przetargową? „Rozmowy prowadzone za naszymi plecami”
Jacek Czaputowicz, fot. Jakub Rutka /RMF FM

 

Nie ma tej decyzji, żeby nie psuć atmosfery przed rozmowami z Rosją – powiedział były szef MSZ w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Ta baza leży w interesie USA. Amerykanie nie ustąpią – dodał.

Według gościa Piotra Salaka, decyzja dotycząca stałej bazy wojsk USA w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku.

„Putin uzyska to, co chce”

Putin jest bliski triumfu, dyplomatycznego i politycznego. Uzyska to, co chce. Pokaże, że użycie siły przeciwko Ukrainie, miało uzasadnienie - przyznał dyplomata. Uzyska legalizację zdobyczy, być może rozrzedzenie bezpieczeństwa na Ukrainie, może rozwój gospodarczy, współpraca z USA. Wzmocni swoją pozycję. Postawi się jako jedno z trzech głównych mocarstw - dodał Czaputowicz.

Baza USA w Polsce kartą przetargową? „Rozmowy prowadzone za naszymi plecami”
Czas: 19:02

Centrum serwisowania rakiet do Patriotów

Były szef MSZ wypowiedział się też na temat decyzji o powstaniu w Polsce centrum serwisowego dla rakiet PAC-3 do systemów Patriot.

To sukces Polski. W interesie naszego kraju jest to, żeby ta sieć współpracy przemysłowej między USA a Polską była najsilniejsze, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym - przyznał polityk.

Według Czaputowicza, trzeba to intepretować jako pozytywny sygnał, że nie ma przeciwskazań dla bazy wojsk USA w Polsce. 


Źródło: RMF24
Tagi: Jacek Czaputowicz

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