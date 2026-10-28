Baza USA w Polsce kartą przetargową? „Rozmowy prowadzone za naszymi plecami”

Nie ma tej decyzji, żeby nie psuć atmosfery przed rozmowami z Rosją – powiedział były szef MSZ w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Ta baza leży w interesie USA. Amerykanie nie ustąpią – dodał.
Według gościa Piotra Salaka, decyzja dotycząca stałej bazy wojsk USA w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku.
„Putin uzyska to, co chce”
Putin jest bliski triumfu, dyplomatycznego i politycznego. Uzyska to, co chce. Pokaże, że użycie siły przeciwko Ukrainie, miało uzasadnienie - przyznał dyplomata. Uzyska legalizację zdobyczy, być może rozrzedzenie bezpieczeństwa na Ukrainie, może rozwój gospodarczy, współpraca z USA. Wzmocni swoją pozycję. Postawi się jako jedno z trzech głównych mocarstw - dodał Czaputowicz.
Centrum serwisowania rakiet do Patriotów
Były szef MSZ wypowiedział się też na temat decyzji o powstaniu w Polsce centrum serwisowego dla rakiet PAC-3 do systemów Patriot.
To sukces Polski. W interesie naszego kraju jest to, żeby ta sieć współpracy przemysłowej między USA a Polską była najsilniejsze, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym - przyznał polityk.
Według Czaputowicza, trzeba to intepretować jako pozytywny sygnał, że nie ma przeciwskazań dla bazy wojsk USA w Polsce.