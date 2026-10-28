RMF24

„Decyzji w sprawie bazy amerykańskiej nie ma, bo USA czekają na negocjacje z Rosją. Oczywiście, że te rozmowy są prowadzone za naszymi plecami” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Czaputowicz, były szef MSZ.

Nie ma tej decyzji, żeby nie psuć atmosfery przed rozmowami z Rosją – powiedział były szef MSZ w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Ta baza leży w interesie USA. Amerykanie nie ustąpią – dodał.

Według gościa Piotra Salaka, decyzja dotycząca stałej bazy wojsk USA w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku.

„Putin uzyska to, co chce”

Putin jest bliski triumfu, dyplomatycznego i politycznego. Uzyska to, co chce. Pokaże, że użycie siły przeciwko Ukrainie, miało uzasadnienie - przyznał dyplomata. Uzyska legalizację zdobyczy, być może rozrzedzenie bezpieczeństwa na Ukrainie, może rozwój gospodarczy, współpraca z USA. Wzmocni swoją pozycję. Postawi się jako jedno z trzech głównych mocarstw - dodał Czaputowicz.

Baza USA w Polsce kartą przetargową? „Rozmowy prowadzone za naszymi plecami” Czas: 19:02

Centrum serwisowania rakiet do Patriotów

Były szef MSZ wypowiedział się też na temat decyzji o powstaniu w Polsce centrum serwisowego dla rakiet PAC-3 do systemów Patriot.

Świetna wiadomość dla Polski. Powstanie u nas centrum serwisowania rakiet do Patriotów Polska spodziewa się, że jeszcze dziś zostanie ogłoszone utworzenie nad Wisłą centrum serwisowego dla pocisków przechwytujących Patriot. Informację tę przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

To sukces Polski. W interesie naszego kraju jest to, żeby ta sieć współpracy przemysłowej między USA a Polską była najsilniejsze, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym - przyznał polityk.

Według Czaputowicza, trzeba to intepretować jako pozytywny sygnał, że nie ma przeciwskazań dla bazy wojsk USA w Polsce.