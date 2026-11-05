Ataki na systemy chłodnicze. Wiceminister cyfryzacji: Wykorzystanie niefrasobliwości

Michał Gramatyka mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że w przypadku Francji, która stała się jedną z ofiar niedawnych ataków na sieci chłodnicze, hakerzy wykorzystali niefrasobliwość użytkownika – niezmienione hasło.
Pytany, czy polscy samorządowcy są przeszkoleni, by chronić cyfrowo np. systemy wodociągowe, wiceminister powiedział: Myślę, że budujemy świadomość wśród osób odpowiedzialnych za takie systemy.
„Dezinformacja zawsze jest procesem zorganizowanym”
Michał Gramatyka tłumaczył, że dezinformacja zawsze jest procesem zorganizowanym. To jest zorganizowane wypuszczanie jakichś treści – wskazał, dodając, że osoba, która tropi dezinformację, jest w stanie odróżnić, czy ma do czynienia ze zorganizowanym procesem, czy może zwykłym obywatelem, który nieświadomie powiela fałszywe treści.
O usuwaniu nieprawdziwych informacji z sieci decydują dziś platformy społecznościowe. Jak opowiadał poseł Gramatyka, niektóre reagują na państwowe wnioski o interwencję szybko (w ciągu godzin), a niektóre „mają w nosie unijne przepisy”. Słynna platforma należąca do pana Muska. Bardzo trudno cokolwiek od nich wyegzekwować – powiedział.
Dziś, jeśli podaliśmy jakąś informację, która została uznana za fałszywą, możemy odwołać się jedynie do platformy społecznościowej. Rząd stworzył przepisy, które pozwolą odwołać się do „władzy ponad tą platformą, czyli w naszym przypadku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej” – wyjaśnił nasz gość. Stosowna ustawa czeka na podpis prezydenta.
Wiceminister chwalił też startującą akcję Bug Bounty. Zgłaszające się osoby mogą liczyć nawet na 20 tys. zł nagrody za wykrycie luk w systemach cyfrowych.
„Trybunał Konstytucyjny musimy zbudować od nowa”
Zdaniem Michała Gramatyki konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie da się rozwiązać inaczej niż politycznie. Trybunał Konstytucyjny, w mojej ocenie, musimy zbudować od nowa i musimy zbudować go dla wszystkich – powiedział polityk Polski 2050.
Na naszej antenie przekonywał, że zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TK, wypracowanie budżetu i przejście na losowane składy to przykłady dobrej zmiany w Trybunale.
Trybunał Konstytucyjny musi być przeciw politykom, wszystkim politykom. On ma być za ludźmi (…). TK będzie dobry wtedy, kiedy jego orzeczenia z jednej strony będą honorowane przez wszystkich i z drugiej strony będą dla wszystkich kamieniem w bucie – powiedział Gramatyka.
Polska 2050 masą upadłościową?
Polska 2050 powinna jak najszybciej wybrać nowe władze, a wybory przewodniczącego ugrupowania mogą odbyć się w ciągu dwóch miesięcy – zapowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Pytany o potencjalnego następcę Szymona Hołowni, wskazał Pawła Śliza, szefa sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Gdybym miał dzisiaj stawiać na jakieś nazwiska, to wymieniłbym Pawła Śliza, jednego z naszych najbardziej aktywnych posłów. Bardzo kompetentny polityk młodego pokolenia. Mam do niego duże zaufanie – podkreślił gość Piotra Salaka.
Zdaje się, że deklarował, że nie będzie startował – odparł wiceminister, zapytany o ewentualny start Szymona Hołowni na stanowisko lidera ugrupowania.
Poseł Polski 2050 nie zgodził się z określeniem swojej partii jako „masy upadłościowej”. Wskazał na jej reprezentację parlamentarną i znaczenie dla utrzymania większości rządowej. Dzisiaj to jest piętnaście mandatów poselskich, jeden senatorski, które decydują o większości rządowej. Życzę każdemu takiej masy upadłościowej – stwierdził.