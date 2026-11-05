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Ostatnie ataki na chłodnie w Europie to „wykorzystanie niefrasobliwości użytkowników systemów chłodniczych” – wskazywał w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Nasz gość mówił, że nie zawsze ślady dezinformacji prowadzą za wschodnią granicę. Codziennie, tylko na polskie serwisy rządowe, ma miejsce nawet ponad tysiąc prób ataku.

Ataki na systemy chłodnicze. Wiceminister cyfryzacji: Wykorzystanie niefrasobliwości Czas: 20:34

Michał Gramatyka mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że w przypadku Francji, która stała się jedną z ofiar niedawnych ataków na sieci chłodnicze, hakerzy wykorzystali niefrasobliwość użytkownika – niezmienione hasło.

Pytany, czy polscy samorządowcy są przeszkoleni, by chronić cyfrowo np. systemy wodociągowe, wiceminister powiedział: Myślę, że budujemy świadomość wśród osób odpowiedzialnych za takie systemy.

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„Dezinformacja zawsze jest procesem zorganizowanym”

Michał Gramatyka tłumaczył, że dezinformacja zawsze jest procesem zorganizowanym. To jest zorganizowane wypuszczanie jakichś treści – wskazał, dodając, że osoba, która tropi dezinformację, jest w stanie odróżnić, czy ma do czynienia ze zorganizowanym procesem, czy może zwykłym obywatelem, który nieświadomie powiela fałszywe treści.

O usuwaniu nieprawdziwych informacji z sieci decydują dziś platformy społecznościowe. Jak opowiadał poseł Gramatyka, niektóre reagują na państwowe wnioski o interwencję szybko (w ciągu godzin), a niektóre „mają w nosie unijne przepisy”. Słynna platforma należąca do pana Muska. Bardzo trudno cokolwiek od nich wyegzekwować – powiedział.

Dziś, jeśli podaliśmy jakąś informację, która została uznana za fałszywą, możemy odwołać się jedynie do platformy społecznościowej. Rząd stworzył przepisy, które pozwolą odwołać się do „władzy ponad tą platformą, czyli w naszym przypadku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej” – wyjaśnił nasz gość. Stosowna ustawa czeka na podpis prezydenta.

Wiceminister chwalił też startującą akcję Bug Bounty. Zgłaszające się osoby mogą liczyć nawet na 20 tys. zł nagrody za wykrycie luk w systemach cyfrowych.

„Trybunał Konstytucyjny musimy zbudować od nowa”

Zdaniem Michała Gramatyki konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie da się rozwiązać inaczej niż politycznie. Trybunał Konstytucyjny, w mojej ocenie, musimy zbudować od nowa i musimy zbudować go dla wszystkich – powiedział polityk Polski 2050.

Na naszej antenie przekonywał, że zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TK, wypracowanie budżetu i przejście na losowane składy to przykłady dobrej zmiany w Trybunale.

Trybunał Konstytucyjny musi być przeciw politykom, wszystkim politykom. On ma być za ludźmi (…). TK będzie dobry wtedy, kiedy jego orzeczenia z jednej strony będą honorowane przez wszystkich i z drugiej strony będą dla wszystkich kamieniem w bucie – powiedział Gramatyka.

Polska 2050 masą upadłościową?

Polska 2050 powinna jak najszybciej wybrać nowe władze, a wybory przewodniczącego ugrupowania mogą odbyć się w ciągu dwóch miesięcy – zapowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Pytany o potencjalnego następcę Szymona Hołowni, wskazał Pawła Śliza, szefa sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Gdybym miał dzisiaj stawiać na jakieś nazwiska, to wymieniłbym Pawła Śliza, jednego z naszych najbardziej aktywnych posłów. Bardzo kompetentny polityk młodego pokolenia. Mam do niego duże zaufanie – podkreślił gość Piotra Salaka.

Zdaje się, że deklarował, że nie będzie startował – odparł wiceminister, zapytany o ewentualny start Szymona Hołowni na stanowisko lidera ugrupowania.

Poseł Polski 2050 nie zgodził się z określeniem swojej partii jako „masy upadłościowej”. Wskazał na jej reprezentację parlamentarną i znaczenie dla utrzymania większości rządowej. Dzisiaj to jest piętnaście mandatów poselskich, jeden senatorski, które decydują o większości rządowej. Życzę każdemu takiej masy upadłościowej – stwierdził.

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