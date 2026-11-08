Atak w Krakowie. W jakim stanie są ranni?

RMF24

W jakim stanie są ranni po sobotnim ataku na Rynku Głównym w Krakowie? Jakie są najnowsze ustalenia służb w sprawie wydarzeń w stolicy Małopolski? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztofa Klęczara, wojewodę małopolskiego. Zapraszamy!

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W sobotnie popołudnie 24-letni Michał O. wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do zgromadzonych tam osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został ranny podczas wymiany ognia z policją i trafił do szpitala.

W jakim stanie są ranni po sobotnim ataku w centrum Krakowa? Jakie są najnowsze ustalenia służb w sprawie wydarzeń w stolicy Małopolski?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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