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"Młyny sprawiedliwości zaczęły mielić" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do zarzutów postawionych szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. "Bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć: "ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera". Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego" - stwierdził.

Żurek o sytuacji w TK. „To jest taka zabawa”

Odnosząc się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Waldemar Żurek stwierdził w RMF FM, że szefowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu „grunt usuwa się sukcesywnie z pod nóg". Jak podkreślał, powinien on stanąć przed niezawisłym sądem.

Jednym z moich celów jest postawienie na nogi Trybunału. Ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tę większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko - tłumaczył minister sprawiedliwości.

Żurek o "folwarku Święczkowskiego": To po prostu gruzowisko Czas: 21:45

Żurek nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim wejdą sędziowie, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm - stwierdził wymijająco.

Dopytywany o to, kiedy zacznie się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, Żurek stwierdził, że musi to nastąpić w ciągu kilku tygodni. Zasugerował też, że najpierw trzeba poczekać na stanowisko Kancelarii Prezydenta RP Macieja Berka. Były minister rządu Donalda Tuska został już wybrany na sędziego TK, ale nie złożył jeszcze ślubowania i wciąż nie wiadomo, czy Karol Nawrocki zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego.

Widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów. Później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna - przekonywał szef resortu sprawiedliwości.



Co z nowym zespołem ds. Zondacrypto?

Tomasz Terlikowski pytał ministra sprawiedliwości również o nowy zespół śledczy ds. afery Zondacrypto.

Nabieramy bardzo dużego tempa. Moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół w Prokuraturze Krajowej zaczął działać - oświadczył Waldemar Żurek.

Pytany o kandydata na szefa nowego gremium gość RMF FM zachwalał pracę prokuratora Marka Wełny, naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

To byłby moim zdaniem najlepszy szef - przyznał Żurek w RMF FM. Nie podpisałem żadnych dokumentów, ale są przygotowywane - zastrzegł. Tłumaczył też, że przeniesienie sprawy Zondacrypto do Warszawy poszerzy możliwości śledczych.

W tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów. Teraz trwa analiza dowodów i weryfikacja - mówił gość RMF FM.

Czy możemy spodziewać się zatrzymań kolejnych znanych osób ws. upadłej giełdy krytpowalut? Żurek stwierdził, że jego zdaniem „na ten moment nikt ze świecznika nie będzie brany pod uwagę”.



Żurek o burzy wokół Rzeczniczki Praw Dziecka. „To niedopuszczalne”

W rozmowie pojawił się też wątek burzy wokół zachowania Rzeczniczki Praw Dziecka. Jak podał portal Zero.pl Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie, a następnie została przez kobietę obrażona. Choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. W uzasadnieniu, do którego dotarło Zero.pl, wskazał, że działania wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej” i były „rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia”.

Każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku - podkreślał Waldemar Żurek w RMF FM. Muszę zapoznać się z uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł do tych działań - przyznał.

Żurek krytycznie ocenił fakt, że w tej sprawie z urzędu RPD telefonowano do sędziego.

To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach, jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w domu dziecka czy pogotowiu opiekuńczym - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

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