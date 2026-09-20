Zmiany w Ministerstwie Klimatu i Ochrony Środowiska

RMF24

Dlaczego wiceminister Mikołaj Dorożała odszedł z ministerstwa? Czy jego dymisja to ustąpienie PSL-owi, który od dawna krytykował Dorożałę? Czy ministerstwo popiera obywatelski projekt zmiany prawa łowieckiego? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i ochrony środowiska oraz posłanka Unii Centrum.

Co znalazło się w manifeście programowym Unii Centrum? Czy partia pójdzie do wyborów w przyszłym roku samodzielnie czy na wspólnej liście z koalicją? Na czym oprze swoją kampanię wyborczą? O to zapytamy Paulinę Hennig-Kloskę po konferencji programowej Unii Centrum.

Rosną ceny pelletu. Dlaczego rząd nie podejmuje działań, by zapobiec drożyźnie? We wrześniu do prac rządu miała trafić ustawa włączająca małpki do systemu kaucyjnego. Kiedy to nastąpi? Czy może prace nad rozwiązaniem zostały wstrzymane ze względu na ewentualny zakaz sprzedaży małpek?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Pauliną Hennig-Kloską.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.