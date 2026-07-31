Zalewski: Dla Morawieckiego czy Bosaka wrogiem nie jest Rosja

Mamy do czynienia z nową jakością. Na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone - zauważył w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski, komentując wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.
Im więcej Rosja ma problemów na Ukrainie - a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, skutecznie pomaga - będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią - ostrzegał gość Tomasza Terlikowskiego.
„To jest do naprawienia”. Zalewski o alercie RCB, którego nie było
Odnosząc się do dyskusji związanej z faktem, że po uruchomieniu syren na Lubelszczyźnie nie rozesłano alertu RCB, Zalewski kilkakrotnie powtórzył, że sposoby informowania obywateli w takich sytuacjach muszą być usprawnione.
System powiadamiania ludności musi być lepiej sprzężony z Centrum Obrony Powietrznej. Te informacje muszą być precyzyjniejsze, chociaż nie zawsze one są precyzyjne - przyznał wiceszef MON. Dobrze, że skupiamy się na bardzo ważnej luce, związanej z informowaniem obywateli. To jest absolutnie do naprawienia - zapewniał.
Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy
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