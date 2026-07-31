Zalewski: Dla Morawieckiego czy Bosaka wrogiem nie jest Rosja

RMF24

"Jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych, to miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski - wiceminister obrony narodowej. W ten sposób odniósł się do krytyki dotyczącej informowania obywateli o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. "Mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która odsuwa ten konflikt od nas. Myślę, że Rosja może być zadowolona" - ocenił ostro.

Mamy do czynienia z nową jakością. Na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone - zauważył w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski, komentując wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Im więcej Rosja ma problemów na Ukrainie - a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, skutecznie pomaga - będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią - ostrzegał gość Tomasza Terlikowskiego.

„To jest do naprawienia”. Zalewski o alercie RCB, którego nie było

Odnosząc się do dyskusji związanej z faktem, że po uruchomieniu syren na Lubelszczyźnie nie rozesłano alertu RCB, Zalewski kilkakrotnie powtórzył, że sposoby informowania obywateli w takich sytuacjach muszą być usprawnione.

System powiadamiania ludności musi być lepiej sprzężony z Centrum Obrony Powietrznej. Te informacje muszą być precyzyjniejsze, chociaż nie zawsze one są precyzyjne - przyznał wiceszef MON. Dobrze, że skupiamy się na bardzo ważnej luce, związanej z informowaniem obywateli. To jest absolutnie do naprawienia - zapewniał.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

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