RMF24

"Nikogo się nie obawiam. Moim zadaniem jest przygotować odpowiedzialny, dobry program" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa, pytana o kontrkandydatów. Zapowiedziała też walkę z zadłużeniem stolicy Małopolski. "Wolałabym, żebyśmy sięgali do kieszeni turystów, a nie do kieszeni mieszkańców Krakowa” - przyznała senatorka KO.

„Sięganie do kieszeni mieszkańców nie skończyło się dobrze”

Zadaniem nowego prezydenta jest zapanowanie nad długiem Krakowa. Jesteśmy jednym z najbardziej zadłużonych miast - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Monika Piątkowska. Opowiedziała się za wprowadzeniem w stolicy Małopolski opłaty turystycznej.

Wolałabym, żebyśmy sięgali do kieszeni turystów, a nie do kieszeni mieszkańców Krakowa - przyznała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Jak wyprowadzić Kraków z długów? Piątkowska o „sięganiu do kieszeni turystów” Czas: 21:42

Bezpośrednie sięganie do kieszeni mieszkańców Krakowa - strefa płatnego parkowania, podwyżki cen biletów - nie skończyło się dobrze - stwierdziła Piątkowska, nawiązując do działań odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Zdradziła też, że ma program zapanowania nad długiem miasta, rozpisany na najbliższe 3 lata.

Zdaniem senatorki Koalicji Obywatelskiej, miastem nie do końca można zarządzać tak jak firmą. Tutaj nie liczy się zysk, tylko przede wszystkim komfort życia mieszkańców - przekonywała.





„Rząd mocniej zaangażuje się w sprawy Krakowa”

Zapytana o finansowanie zapowiadanych przez nią inwestycji, w tym nowych basenów, Piątkowska wskazała, że liczy na większe zaangażowanie rządu oraz pozyskanie środków z funduszy unijnych.

To, że zostałam zaprezentowana w Warszawie z udziałem pana premiera i wicepremiera, jest sygnałem, że rząd mocniej zaangażuje się w sprawy Krakowa - oceniła.

Piątkowska opowiedziała się jednoznacznie za zmniejszeniem cen biletów krakowskiej komunikacji miejskiej. 75-minutowy bilet w Warszawie kosztuje 4,40, a 15 minutowy bilet w Krakowie kosztuje 4 złote. To trzeba zmienić - stwierdziła. Nie chciała zdradzić, jak uzupełniłaby uszczuplony przez obniżkę cen budżet miasta.

Pokażę to wszystko w kampanii wyborczej, żeby mieszkańcy Krakowa mogli decydować w sposób odpowiedzialny. Mam nadzieję, że wszyscy kontrkandydaci prezentując swoje programy, pokażą również źródła finansowania - stwierdziła ogólnikowo.

Chciałabym, żeby dyskusja o naszym mieście, o sposobie zarządzania, była dyskusją odpowiedzialną, merytoryczną, toczyła się w ramach rozmów o Krakowie, a nie niepoważnych filmików i obrzucania się inwektywami - podsumowała.

Piątkowska pozwie Owcę za oskarżenia dotyczące basenów

Piątkowska zapowiedziała złożenie do sądu pozwu w związku z oskarżeniami, jakie formułuje wobec niej Aleksandra Owca z partii Razem - również kandydatka na prezydenta Krakowa. Chodzi o sugestie, że teraz senatorka KO chce otwierać baseny, a zamykała je wtedy, gdy za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego pracowała w Urzędzie Miasta Krakowa.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego stwierdziła, że Owca, choć jest radną miejską, nie odróżnia basenów miejskich od prywatnych, a dodatkowo przypisuje jej odpowiedzialność za decyzje, na które nie miała wpływu.

Nie wie, jaka jest rola dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, którą pełniłam przez wiele lat. W moich kompetencjach nie była w ogóle infrastruktura sportowa, a tym bardziej prywatna - tłumaczyła Piątkowska.

Jest już kancelaria prawna i po prostu wniosę pozew. Jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Tego typu kłamliwa narracja podważa zaufanie do mnie. Ta sprawa będzie miała finał w sądzie - podkreśliła.

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