Wybór między prywatną a publiczną ochroną zdrowia? „Jest za wcześnie”

Prezes NFZ: Jestem wrogiem likwidacji szpitali
Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej - powiedział Filip Nowak, prezes NFZ.
Słyszę, że w prywatnej ochronie zdrowia jest możliwość dłuższego pracowania, wyższych zarobków, natomiast nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze klientów, jest tam duża konkurencja - dodał.
Nasz gość odniósł się także do tego, że Szpital Miejski w Miastku oficjalnie przestał świadczyć usługi medyczne.
Miastko jest świetnym przykładem tego, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów. Jest za dużo szpitali w Polsce, które dyżurują w systemie 24-godzinnym, a mogłyby pracować w systemie planowym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie. Jestem wrogiem likwidacji szpitali, jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców - powiedział prezes NFZ.
Na zabiegi, które zakontraktowaliśmy w bieżącym roku, nie zabraknie środków - zapewnił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Odnosząc się natomiast do kwestii ścięcia płatności za nadwykonania badań, stwierdził: „Osiągnęliśmy cel, który chcieliśmy osiągnąć”.
Czy w Polsce jest wystarczająca liczba lekarzy?
Uważam, że lekarzy w Polsce jest sporo - że wystarczy do tego, żeby realizować świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli oczywiście odpowiednio zorganizujemy system ochrony zdrowia - ocenił prezes NFZ.
Jeżeli mamy oddziały chirurgiczne pracujące całą dobę, 7 dni w tygodniu, i takich oddziałów mamy z 200 w Polsce, 180 powiedzmy, a zabieg „na ostro” wykonywany jest jeden w tygodniu, to aż się prosi o to, żeby ten oddział działał w systemie planowym. Żeby w weekendy był tylko dyżur pod telefonem - powiedział nasz gość.
Jeśli system planowy, to gdzie jechać w nagłych przypadkach pogorszenia zdrowia?
Piotr Salak zapytał Filipa Nowaka, co w takim razie robić, gdy coś nam się stanie nagle, niespodziewanie.
Jechać do szpitala, który oferuje, po pierwsze, mocną „zabiegówkę”, a po drugie wielodyscyplinarną opiekę - bo nie wiadomo, co panu jest, jak się pan źle poczuje - i w którym to zabezpieczenie jest profesjonalne. Liczba wykonywanych zabiegów to jest doświadczenie personelu medycznego, nie tylko lekarzy - powiedział prezes NFZ.
Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że nawet jeśli nie mówi się o likwidacji szpitali, a o ograniczeniu ich godzin pracy - nie 24 godziny, ale np. 8 godzin - to i tak dostępność będzie mniejsza.
Oczywiście że nie, ponieważ w takich szpitalach będą funkcjonowały ambulatoria. Proste zabiegi. Prosta pomoc - taka, która nie wymaga tego doświadczenia, o którym mówimy. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o godzinach pracy. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest korzystne dla mieszkańców danego obszaru. Jeżeli oddział jest potrzebny 24 godziny na dobę, to ma tam zostać - powiedział prezes NFZ.
Jak NFZ chce kontrolować polskie szpitale?
Narodowy Fundusz Zdrowia jest taką instytucją, która jest mocno przeceniana, jeśli chodzi o kompetencje, bo wszystkim się wydaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić sposób leczenia, wynagrodzenia, dyspozycji. Chcielibyśmy jeszcze lepiej zapanować nad środkami, którymi dysponujemy, bo to są środki państwa - mówił Filip Nowak.
Chciałbym, żebyśmy mieli większą liczbę kontrolerów, czyli mogli skontrolować większą liczbę placówek. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli zatrudnić profesjonalistów, którzy dzisiaj nie chcą u nas pracować, bo za mało płacimy i uniemożliwiamy kontrolerom pracę w systemie - dodał.
Bulwersująca sprawa Szpitala Południowego
Prezes NFZ powiedział, że o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie nie dowiedział się dopiero z mediów. Szpital Południowy był kontrolowany znacznie wcześniej. Przecież kontrolowaliśmy chirurgię - stwierdził.
Może warto powiedzieć, kiedy wchodzimy do szpitala z kontrolą. Wchodzimy wtedy, kiedy nasi analitycy zauważą pewne patologie i te patologie w szpitalu zauważyliśmy na oddziale chirurgicznym. To był rok 2024, jeśli dobrze pamiętam. Była reakcja, była kontrola, była kara, było cofnięcie finansowana świadczeń, które były nieprawidłowo sprawozdane. (...) SOR-u w tamtym czasie nie kotrolowaliśmy dlatego, że wówczas nie było jeszcze żadnego sygnału - poinformował nasz gość.
SOR w Szpitalu Południowym jest bezpieczny
Jeszcze raz podkreślę: wchodzimy na kontrolę do tych placówek, w których widzimy pewne anomalia, jeśli chodzi o sprawozdawczość, o analizę danych sprawozdawczych - powiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia, zarówno ja, zarówno Konsultant krajowy - jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, stwierdził, że świadczenia udzielane na tym SOR - liczba świadczeń, jakość tych świadczeń, jest zbliżona do średniej w kraju. Patologia dotyczy jednostkowej, która nie wpływa na SOR - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.
Ten SOR jest nadal bezpieczny, poza pewnymi nieprawidłowościami, którymi zajmuje się prokurator, którymi zajmują się organy ścigania - powiedział Filip Nowak, podsumowując, że jest to „bardzo bulwersująca sprawa dotycząca relacji między kierownictwem szpitala a pracownikiem”.
Kiedy zakończy się kontrola w Szpitalu Południowym?
Myślę, że to będzie połowa września, dlatego że to jest rzetelna dokumentacja medyczna, którą musimy rzetelnie sprawdzić. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić. Chcemy wyciągnąć fakty i na podstawie faktów podjąć decyzję dotyczącą tego, czy były nieprawidłowości, czy nie było nieprawidłowości (...) - powiedział prezes NFZ.
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