Wybór między prywatną a publiczną ochroną zdrowia? „Jest za wcześnie”

RMF24

„Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes NFZ. „Słyszę, że w prywatnej ochronie zdrowia jest możliwość dłuższego pracowania, wyższych zarobków, natomiast nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, stabilność finansowa, (...) jest tam duża konkurencja” - dodał, odpowiadając na pytanie, czy nie obawia się, że lekarze będą odchodzić do prywatnej ochrony zdrowia, jeżeli zostaną wprowadzone limity zarobków.

Prezes NFZ: Jestem wrogiem likwidacji szpitali

Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej - powiedział Filip Nowak, prezes NFZ.

Słyszę, że w prywatnej ochronie zdrowia jest możliwość dłuższego pracowania, wyższych zarobków, natomiast nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze klientów, jest tam duża konkurencja - dodał.

Nasz gość odniósł się także do tego, że Szpital Miejski w Miastku oficjalnie przestał świadczyć usługi medyczne.

Miastko jest świetnym przykładem tego, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów. Jest za dużo szpitali w Polsce, które dyżurują w systemie 24-godzinnym, a mogłyby pracować w systemie planowym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie. Jestem wrogiem likwidacji szpitali, jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców - powiedział prezes NFZ.

Na zabiegi, które zakontraktowaliśmy w bieżącym roku, nie zabraknie środków - zapewnił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Odnosząc się natomiast do kwestii ścięcia płatności za nadwykonania badań, stwierdził: „Osiągnęliśmy cel, który chcieliśmy osiągnąć”.

Czy w Polsce jest wystarczająca liczba lekarzy?

Uważam, że lekarzy w Polsce jest sporo - że wystarczy do tego, żeby realizować świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli oczywiście odpowiednio zorganizujemy system ochrony zdrowia - ocenił prezes NFZ.

Jeżeli mamy oddziały chirurgiczne pracujące całą dobę, 7 dni w tygodniu, i takich oddziałów mamy z 200 w Polsce, 180 powiedzmy, a zabieg „na ostro” wykonywany jest jeden w tygodniu, to aż się prosi o to, żeby ten oddział działał w systemie planowym. Żeby w weekendy był tylko dyżur pod telefonem - powiedział nasz gość.

Jeśli system planowy, to gdzie jechać w nagłych przypadkach pogorszenia zdrowia?

Piotr Salak zapytał Filipa Nowaka, co w takim razie robić, gdy coś nam się stanie nagle, niespodziewanie.

Jechać do szpitala, który oferuje, po pierwsze, mocną „zabiegówkę”, a po drugie wielodyscyplinarną opiekę - bo nie wiadomo, co panu jest, jak się pan źle poczuje - i w którym to zabezpieczenie jest profesjonalne. Liczba wykonywanych zabiegów to jest doświadczenie personelu medycznego, nie tylko lekarzy - powiedział prezes NFZ.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę, że nawet jeśli nie mówi się o likwidacji szpitali, a o ograniczeniu ich godzin pracy - nie 24 godziny, ale np. 8 godzin - to i tak dostępność będzie mniejsza.

Oczywiście że nie, ponieważ w takich szpitalach będą funkcjonowały ambulatoria. Proste zabiegi. Prosta pomoc - taka, która nie wymaga tego doświadczenia, o którym mówimy. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o godzinach pracy. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest korzystne dla mieszkańców danego obszaru. Jeżeli oddział jest potrzebny 24 godziny na dobę, to ma tam zostać - powiedział prezes NFZ.

Jak NFZ chce kontrolować polskie szpitale?

Narodowy Fundusz Zdrowia jest taką instytucją, która jest mocno przeceniana, jeśli chodzi o kompetencje, bo wszystkim się wydaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić sposób leczenia, wynagrodzenia, dyspozycji. Chcielibyśmy jeszcze lepiej zapanować nad środkami, którymi dysponujemy, bo to są środki państwa - mówił Filip Nowak.

Chciałbym, żebyśmy mieli większą liczbę kontrolerów, czyli mogli skontrolować większą liczbę placówek. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli zatrudnić profesjonalistów, którzy dzisiaj nie chcą u nas pracować, bo za mało płacimy i uniemożliwiamy kontrolerom pracę w systemie - dodał.

Bulwersująca sprawa Szpitala Południowego

Prezes NFZ powiedział, że o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie nie dowiedział się dopiero z mediów. Szpital Południowy był kontrolowany znacznie wcześniej. Przecież kontrolowaliśmy chirurgię - stwierdził.

Skala nieprawidłowości na SOR-ach poraża. Milionowe wypłaty, ponad stugodzinne dyżury Wyniki audytów SOR-ów, czyli Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych miejskich szpitali opublikował właśnie stołeczny ratusz. Audyty przeprowadzone były w szpitalach: Bielańskim, Czerniakowskim, Praskim, Wolskim i Południowym oraz w przychodni w Ursusie,…

Może warto powiedzieć, kiedy wchodzimy do szpitala z kontrolą. Wchodzimy wtedy, kiedy nasi analitycy zauważą pewne patologie i te patologie w szpitalu zauważyliśmy na oddziale chirurgicznym. To był rok 2024, jeśli dobrze pamiętam. Była reakcja, była kontrola, była kara, było cofnięcie finansowana świadczeń, które były nieprawidłowo sprawozdane. (...) SOR-u w tamtym czasie nie kotrolowaliśmy dlatego, że wówczas nie było jeszcze żadnego sygnału - poinformował nasz gość.

SOR w Szpitalu Południowym jest bezpieczny

Jeszcze raz podkreślę: wchodzimy na kontrolę do tych placówek, w których widzimy pewne anomalia, jeśli chodzi o sprawozdawczość, o analizę danych sprawozdawczych - powiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia, zarówno ja, zarówno Konsultant krajowy - jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, stwierdził, że świadczenia udzielane na tym SOR - liczba świadczeń, jakość tych świadczeń, jest zbliżona do średniej w kraju. Patologia dotyczy jednostkowej, która nie wpływa na SOR - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Ten SOR jest nadal bezpieczny, poza pewnymi nieprawidłowościami, którymi zajmuje się prokurator, którymi zajmują się organy ścigania - powiedział Filip Nowak, podsumowując, że jest to „bardzo bulwersująca sprawa dotycząca relacji między kierownictwem szpitala a pracownikiem”.

Kiedy zakończy się kontrola w Szpitalu Południowym?

Myślę, że to będzie połowa września, dlatego że to jest rzetelna dokumentacja medyczna, którą musimy rzetelnie sprawdzić. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić. Chcemy wyciągnąć fakty i na podstawie faktów podjąć decyzję dotyczącą tego, czy były nieprawidłowości, czy nie było nieprawidłowości (...) - powiedział prezes NFZ.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.