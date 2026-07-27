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"Nie ma czegoś takiego jak 'nie da się'. Trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób odniósł się do kolejnej próby zorganizowania referendum ws. Zielonego Ładu. Kategorycznie odrzucił sugestie, że pomysł Karola Nawrockiego oznacza chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. "Większych bzdur nie słyszałem już dawno" - ocenił gość Tomasza Terlikowskiego.

Drugie podejście prezydenta do referendum ws. Zielonego Ładu

„Czy jest pan/pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?”. Takie pytanie we wniosku do Senatu o referendum ws. Zielonego Ładu zaproponował prezydent Karol Nawrocki. To już druga próba zorganizowania takiego głosowania - za pierwszym razem propozycje pytań były bardziej skomplikowane.

"Większych bzdur nie słyszałem". Leśkiewicz o krytyce pomysłu prezydenta Czas: 21:28

W Porannej rozmowie w RMF FM prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że wniosek o referendum został złożony ponownie, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Wspomniał m.in., że zorganizowania takiego głosowania domaga się m.in. "Solidarność".

Rządzący już zapowiadają, że zignorują nie tylko propozycję pana prezydenta, ale oczekiwania Polaków - grzmiał gość RMF FM.

Leśkiewicz wyliczał, że w związku z funkcjonowaniem europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) Polska płaci 35 miliardów złotych rocznie.

Z układu politycznych sił w Senacie jasno wynika, że wniosek prezydenta ws. referendum nie ma szans na uzyskanie większości.

Nawrocki zaprasza młodych do Juraty

W rozmowie pojawił się też wątek nowego pomysłu prezydenta Nawrockiego skierowanego do młodzieży. Chodzi o zaplanowane na 29-30 sierpnia spotkanie w rezydencji prezydenckiej w Juracie.

Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami - zachęcał na portalu X Karol Nawrocki.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał, czy prezydent inspiruje się Campusem Polska, organizowanym przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. Rafał Leśkiewicz przekonywał, że tak nie jest.

Pan prezydent jeszcze jako prezes IPN, a wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zawsze był blisko młodzieży - ocenił prezydencki rzecznik. Przy Muzeum II Wojny Światowej była rada młodzieżowa. Kiedy Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, organizował Kongresy Pamięci Narodowej dla wielu tysięcy młodych ludzi. Przy prezydencie działa rada młodzieżowa - wyliczał.

Leśkiewicz mówił w RMF FM, że prezydent otwiera swoją letnią rezydencję dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać - podkreślał.

To będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie, niemające charakteru politycznego - stwierdził prezydencki rzecznik.

Kto oprócz Karola Nawrockiego spotka się z młodymi w Juracie? Będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, ministrowie Kancelarii Prezydenta RP. Nie będzie żadnych innych osób - podkreślał Leśkiewicz.

Czy „chłodne głowy” uratują PiS przed rozłamem?

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa również o gorący spór w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, który może zakończyć się rozłamem i odejściem z tej formacji części ważnych polityków.

Rafał Leśkiewicz stwierdził w RMF FM, że prezydent Nawrocki nie angażuje się w spór wewnątrzpartyjny, ale pamięta o tym, kto go popierał.

Potrzebna jest jedność po prawej stronie sceny politycznej - sugerował prezydencki rzecznik. Wierzę w chłodne głowy, w to, że politycy będą w stanie się porozumieć ponad podziałami - dodał.

Padło dużo słów, być może za dużo. Może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać - radził rozmówca Tomasza Terlikowskiego.



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