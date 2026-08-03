Wiceszef MSWiA: Schowaj się, ukryj się - czas na reakcję niezwykle krótki

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"Polska jest wspierana przez NATO w zakresie naszej przestrzeni powietrznej, sojusznicy są dla nas wsparciem” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapytany o to, dlaczego rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie nie została zestrzelona. "Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia, również z powietrza. Schowaj się, ukryj się - czas na reakcję jest niezwykle krótki" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Wiceminister z KO podkreślił, że kończą się prace nad integracją systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

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