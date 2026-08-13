Ukraina traci drogi eksportu zboża. Polska pomoże w tranzycie?

RMF24

Czy Polska pomoże w tranzycie ukraińskich płodów rolnych? Czy będzie rządowa pomoc dla rolników poszkodowanych przez skutki gwałtownej pogody? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Zapraszamy!

Stefan Krajewski gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Odcięta od możliwości eksportowania swych zbóż drogą morską Ukraina zwróciła się do sąsiadów z wnioskiem o zwiększenie przepustowości tranzytowych szlaków kolejowych i drogowych. Czy Polska pomoże w tranzycie ukraińskich płodów rolnych i czy polscy rolnicy mogą obawiać się powtórki kryzysu zbożowego?

Zapytamy także o szkody wyrządzone przez upały, suszę, gradobicia i gwałtowne burze. Resort rolnictwa już rozpoczął procedurę szacowania strat. Kiedy rolnicy mogą spodziewać się konkretnej pomocy, kto będzie mógł z niej skorzystać i ile pieniędzy rząd zamierza na nią przeznaczyć?

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie też pytań o bieżące wydarzenia polityczne.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na portal RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.