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„To są oczywiście takie zagryweczki, z których obecny premier słynie” – tak były premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM zaproszenie wystosowane przez Donalda Tuska do Karola Nawrockiego. „Byłem świadkiem tego, jak pan prezydent bardzo pozytywnie zareagował na spotkanie. Myślę, że do tego spotkania dojdzie, takiego w cztery oczy” – dodał lider Rozwoju Plus.

„To są oczywiście takie zagryweczki”. Morawiecki komentuje zaproszenie Tuska Czas: 21:38

Premier Donald Tusk podczas przemówienia 11 listopada w Szczecinie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie - powiedział premier Tusk.

Mateusz Morawiecki nazwał zaproszenie Tuska „zagryweczką”, jednak zaznaczył, że do takiego spotkania rzeczywiście powinno dojść. Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zapytał więc swojego gościa, w co, jego zdaniem, gra Donald Tusk.

Myślę, że to jest taka gra, kto pierwszy pokaże Polakom, że to ten drugi nie chce tutaj przyjąć wyciągniętej dłoni, że nie jest gotowy na rozmowy – powiedział były premier.

Reset konstytucyjny i przyszłość Trybunału Konstytucyjnego

Jednym z kluczowych tematów rozmowy była kwestia Trybunału Konstytucyjnego oraz propozycja tzw. resetu konstytucyjnego. Morawiecki przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki już kilka tygodni temu zapowiedział konieczność przeprowadzenia takiego resetu.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM przedstawił trzyetapowy plan naprawy sytuacji. Konstruktywne wotum nieufności, komisja śledcza, która wyjaśni to wszystko, co się dzieje przed Trybunałem, a punkt numer trzy – pełen reset konstytucyjny, na który się zgadza i proponuje prezydent. Sam prezes Trybunału Konstytucyjnego również o tym powiedział – wyjaśnił.

Lider Rozwoju Plus o konieczności zgłoszenia konstruktywnego wotum nieufności dla rządu mówił już pod koniec października. Wtedy też przedstawił swojego kandydata na premiera – Marka Jurka.

Morawiecki podkreślił, że reset konstytucyjny jest niezbędny, by „przywrócić powagę, przywrócić wiarygodność tej instytucji, która została całkowicie pogrzebana po tym, co się stało obecnie pod Trybunałem”.

Rozwój Plus – nowa siła na scenie politycznej?

W rozmowie pojawił się także temat budowy nowej formacji politycznej. Mateusz Morawiecki potwierdził, że proces rejestracji partii jest już zaawansowany. Zgromadzenie założycielskie już się odbyło. Teraz jest zbieranie podpisów, składanie wniosku do sądu i mam nadzieję, że sąd szybko jeszcze w tym roku zarejestruje - poinformował.

Lider Rozwoju Plus zwrócił uwagę, że według badań 30 proc. Polaków nie słyszało jeszcze o istnieniu tej inicjatywy. Taki nastrój, że partia rozwojowa, partia, która z jednej strony mówi Koalicji Obywatelskiej: jesteście antyrozwojowi, antyprzedsiębiorczy, antymodernizacyjni, a z drugiej strony mówi tym, którzy nie rządzili: my potrafimy to zrobić, jesteśmy sprawczy, jest dobrą ofertą, jest rozwojowa – przekonywał.

Zapytany o możliwość wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością, Morawiecki stanowczo odrzucił taki scenariusz. Rozwój Plus idzie samodzielnie do tych wyborów. PiS się musi przyzwyczaić do tego, że nie jest hegemonem, nie jest dominatorem, nie jest zwierzchnikiem całej prawicy. Scena polityczna się zasadniczo zmieniła - podkreślił.

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Zdaniem Morawieckiego, nadchodzące wybory parlamentarne będą przede wszystkim dotyczyć kwestii gospodarczych i społecznych. Będą o tym przede wszystkim, żeby obecnie rządzący przestali niszczyć nasze szanse rozwojowe - mówił.

Zwrócił uwagę na problem bezrobocia technologicznego i trudności młodych ludzi na rynku pracy. Jadąc tutaj, przeczytałem o kolejnych setkach ludzi masowo zwalnianych z pracy w miejscowościach powiatowych w Polsce. Może w Warszawie jeszcze tego ludzie nie odczuwają, ale w mniejszych miastach to już jest rzeczywistość - zauważył.

Lider Rozwoju Plus przedstawił także w Porannej rozmowie w RMF FM trzy kluczowe punkty strategii rozwoju skierowane do młodych Polaków, są to: niższe ceny paliw i energii, wysoko płatne miejsca pracy w nowoczesnych technologiach oraz wzmocnienie polskiej przedsiębiorczości.

Morawiecki podsumował, że Rozwój Plus ma być realną alternatywą dla tych, którzy nie chcą głosować ani na Donalda Tuska, ani na Grzegorza Brauna.

Jesteśmy jedyną formacją polityczną, jedynym obozem, który tak mówi. Proszę zobaczyć, są partie na prawicy, które są poprzez koncepcję paktu senackiego, poprzez ich bezpośrednie wypowiedzi bardzo mocno zakotwiczone w aliansie z Grzegorzem Braunem, lewicowe i liberalne, które są zakotwiczone w aliansie z Donaldem Tuskiem. A my mówimy: nie chcesz Tuska, nie chcesz Brauna – głosuj na Rozwój Plus - podkreślił.

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