Szef MAP zapewnia: Nie zabraknie paliwa, mamy rezerwy

RMF24

„Rozmawiamy o tym z prezesem Ireneuszem Fąfarą, Orlen przygotowuje specjalne promocje dla kierowców. W Polsce nie zabraknie paliw, mamy zapewnione rezerwy” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, komentując kwestię wysokich cen paliw na stacjach. Odniósł się również do wypowiedzi Andrzeja Gajewskiego, odwołanego z funkcji prezesa Orlen Termika, który stwierdził, że „zimą może zabraknąć” węgla. „Wszystkie analizy wskazują, że zimą nie powinno zabraknąć węgla. Ta wypowiedź nie była powodem utraty przez niego pracy” – dodał.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w Porannej rozmowie w RMF FM był pytany m.in. o kwestię cen paliw i ryzyko, że może go zabraknąć w nadchodzącym sezonie grzewczym. Stwierdził, że prowadzi rozmowy na ten temat z prezesem Orlenu, Irenuszem Fąfarą.

Szef MAP: Program CPN się sprawdził

Orlen przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów na stacjach benzynowych. To zostało przećwiczone w drugim kwartale. Program CPN (Ceny Paliwa Niżej) się sprawdził bardzo mocno, natomiast był określonym kosztem dla budżetu państwa. Prezydent nie może działać wbrew interesowi państwa, czyli na przykład torpedując funkcjonowanie budżetu – ocenił.

Podkreślił, że nagły wzrost cen paliw jest m.in. konsekwencją „spekulacji światowych wynikających z kryzysu”. Dopytywany zaś przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego o to, czy podobnie jak reszta obywateli naszego kraju, płacze na stacji benzynowej, gdy widzi cenę paliw, odpowiedział:

A jak? Czym ja się różnię? Niczym.

„Prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych”

Podkreślił, że m.in. dlatego rząd przygotował rozwiązanie w postaci ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków. Stąd jest nasz projekt. Szybka ścieżka. Ten poprzedni zawetował. W tym momencie mamy chyba dużo więcej danych pokazujących, że takie weto jest zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu jest licytowanie się na inicjatywy, która albo czyja będzie, to będzie lepsza - wskazał.

Prowadzący Tomasz Terlikowski zapytał gościa Porannej rozmowy w RMF FM o to, co rząd zrobi w sytuacji, gdy prezydent jednak zawetuje tą ustawę? Możemy przyjąć takie założenie, że Pan Prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze - odparł.

Minister Balczun komentuje odwołanie Gajewskiego

Szef MAP zapewnił także, że nie ma takiego scenariusza, w którym zimą może w Polsce zabraknąć paliwa czy węgla. Pośrednio skomentował w ten sposób kwestię utraty stanowiska przez dotychczasowego prezesa Orlen Termika przez Andrzeja Gajewskiego. Przypomnijmy: podczas Forum Ciepłowników Polskich w Andrzej Gajewski powiedział: Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka.

Ostrzegł przed brakiem węgla, stracił stanowisko. Zmiany w Orlenie Termika Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika - spółki zajmującej się ogrzewaniem. Gajewski ostrzegł przed niedoborem węgla podczas zbliżającego się sezonu grzewczego.



Balczun na antenie radia zaprzeczył także doniesieniom, które wskazywały na to, że to właśnie ta wypowiedź była powodem odwołania Gajewskiego z pełnionej funkcji. Wszystkie analizy wskazują, że zimą nie powinno zabraknąć węgla. Ta wypowiedź nie była powodem utraty przez niego pracy – stwierdził.

Dodał również, że rezerwy paliwa, jakimi dysponuje Polska „są nienaruszone”.

Dostawy są zdywersyfikowane. Orlen jeszcze w sierpniu podpisał umowę na jedną czwartą swoich dostaw ze źródeł norweskich. Dodatkowo, w ostatnim półtora tygodnia 24 umowy, w tym 16 tydzień temu w piątek, z różnych kierunków – stwierdził.

Wszystkie działania, które podejmujemy i które podejmuje Orlen idą w tym kierunku, żeby paliwa nie zabrakło. To jest najważniejszy priorytet, bo to jest element stabilnego funkcjonowania państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło - zaznaczył.