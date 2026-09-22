Szef MAP zapewnia: Nie zabraknie paliwa ani węgla

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„Rozmawiamy o tym z prezesem Ireneuszem Fąfarą, Orlen przygotowuje specjalne promocje dla kierowców. W Polsce nie zabraknie paliw, mamy zapewnione rezerwy” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, komentując kwestię wysokich cen paliw na stacjach. Odniósł się również do wypowiedzi Andrzeja Gajewskiego, odwołanego z funkcji prezesa Orlen Termika, który stwierdził, że „zimą może zabraknąć” węgla. „Wszystkie analizy wskazują, że zimą nie powinno zabraknąć węgla. Ta wypowiedź nie była powodem utraty przez niego pracy” – dodał.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w Porannej rozmowie w RMF FM był pytany m.in. o kwestię cen paliw i ryzyko, że może go zabraknąć w nadchodzącym sezonie grzewczym. Stwierdził, że prowadzi rozmowy na ten temat z prezesem Orlenu, Irenuszem Fąfarą.

Szef MAP: Program CPN się sprawdził

Orlen przygotowuje specjalne promocje dla swoich klientów na stacjach benzynowych. To zostało przećwiczone w drugim kwartale. Program CPN (Ceny Paliwa Niżej) się sprawdził bardzo mocno, natomiast był określonym kosztem dla budżetu państwa. Prezydent nie może działać wbrew interesowi państwa, czyli na przykład torpedując funkcjonowanie budżetu – ocenił.

Podkreślił, że nagły wzrost cen paliw jest m.in. konsekwencją „spekulacji światowych wynikających z kryzysu”. Dopytywany zaś przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego o to, czy podobnie jak reszta obywateli naszego kraju, płacze na stacji benzynowej, gdy widzi cenę paliw, odpowiedział:

A jak? Czym ja się różnię? Niczym.

„Prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych”

Podkreślił, że m.in. dlatego rząd przygotował rozwiązanie w postaci ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków. Stąd jest nasz projekt. Szybka ścieżka. Ten poprzedni zawetował. W tym momencie mamy chyba dużo więcej danych pokazujących, że takie weto jest zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu jest licytowanie się na inicjatywy, która albo czyja będzie, to będzie lepsza - wskazał.

Szef MAP zapewnia: Nie zabraknie paliwa, mamy rezerwy Czas: 20:55

Prowadzący Tomasz Terlikowski zapytał gościa Porannej rozmowy w RMF FM o to, co rząd zrobi w sytuacji, gdy prezydent jednak zawetuje tą ustawę? Możemy przyjąć takie założenie, że Pan Prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze - odparł.

Minister Balczun komentuje odwołanie Gajewskiego

Szef MAP zapewnił także, że nie ma takiego scenariusza, w którym zimą może w Polsce zabraknąć paliwa czy węgla. Pośrednio skomentował w ten sposób kwestię utraty stanowiska przez dotychczasowego prezesa Orlen Termika przez Andrzeja Gajewskiego. Przypomnijmy: podczas Forum Ciepłowników Polskich w Andrzej Gajewski powiedział: Jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie. Będziemy wszyscy szorować po dnie. Uważam, że to największe ryzyko, które nas dzisiaj czeka.

Ostrzegł przed brakiem węgla, stracił stanowisko. Zmiany w Orlenie Termika Andrzej Gajewski został odwołany z funkcji prezesa Orlen Termika - spółki zajmującej się ogrzewaniem. Gajewski ostrzegł przed niedoborem węgla podczas zbliżającego się sezonu grzewczego.



Balczun na antenie radia zaprzeczył także doniesieniom, które wskazywały na to, że to właśnie ta wypowiedź była powodem odwołania Gajewskiego z pełnionej funkcji. Wszystkie analizy wskazują, że zimą nie powinno zabraknąć węgla. Ta wypowiedź nie była powodem utraty przez niego pracy – stwierdził.

Dodał również, że rezerwy paliwa, jakimi dysponuje Polska „są nienaruszone”.

Dostawy są zdywersyfikowane. Orlen jeszcze w sierpniu podpisał umowę na jedną czwartą swoich dostaw ze źródeł norweskich. Dodatkowo, w ostatnim półtora tygodnia 24 umowy, w tym 16 tydzień temu w piątek, z różnych kierunków – stwierdził.

Wszystkie działania, które podejmujemy i które podejmuje Orlen idą w tym kierunku, żeby paliwa nie zabrakło. To jest najważniejszy priorytet, bo to jest element stabilnego funkcjonowania państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło - zaznaczył.

Balczun: Polska powinna być hubem gazowym Ameryki

Minister aktywów państwowych w Porannej rozmowie w RMF FM był pytany także o to, czy Polska będzie hubem dla amerykańskiego gazu? Stwierdził, że taka wizja współpracy z Białym Domem jest „elementem naszej długoterminowej strategii.

Widzimy dla siebie taką rolę i Polska powinna być takim hubem gazowym dla Europy Centralnej i częściowo Południowej. Zresztą też w sposób naturalny z racji na jakby kanały dostaw też można to ułożyć w sposób właściwy, bo chociażby rozmawiamy z Grecją, która z kolei od strony południowej może kontrolować dostawy gazu do Europy. To jest system bezpieczeństwa. Mamy potencjał, mamy terminale, mamy zaplecze, dostarczamy gaz – ocenił Wojciech Balczun, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Orlen przejmie udziały w PGZ? Szef MAP komentuje

Odniósł się również do kwestii potencjalnego przejęcia przez Orlen udziałów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Wyobrażam sobie scenariusz, że w akcjonariacie Polskiej Grupy Zbrojeniowej mogłaby się pojawić, a nawet może powinna się pojawić, duża instytucja finansowa kontrolowana przez państwo, np. bank - zadeklarował.

Balczun nie chciał jednak odpowiedzieć, czy miał na myśli bank PKO BP.

Według gościa Tomasza Terlikowskiego instytucja ta zwiększyłaby „możliwości pozyskiwania długu na rynku komercyjnym”. Pamiętajmy o tym, że PGZ musi myśleć długofalowo, realizować strategię nie na dwa lata, nie na trzy lata, ale na dekady. Musi zbudować swój potencjał międzynarodowy po to, by - mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego konfliktu - nie doszło do zużycia tego zasobu, który w tej chwili budujemy - podkreślił szef MAP.

Wojciech Balczun w kontekście doniesień o wejściu paliwowego giganta do akcjonariatu PGZ podkreślił także, że „nie ma takiej decyzji ani nigdy nie zostało to w taki jednoznaczny sposób powiedziane”. Mówimy o analizowaniu scenariuszy w ramach porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa. Mówimy o wzmocnieniu akcjonariatu PGZ-u - powiedział.