Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem? „Prezydent powinien powiedzieć: Proszę nie robić szopki. Jaka kuchnia?”

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„Jedyna dobra odpowiedź to: 'panie premierze, proszę nie pajacować, jutro wieczorem, dzisiaj wieczorem; jest Pałac Prezydencki, jest Belweder, są inne miejsca; proszę nie robić szopki. Jaka kuchnia?’. Dla mnie to, że prezydent ma kontakt z premierem, to jest normalność i tak powinno być” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odpowiadając na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie na spotkanie w domu premiera Donalda Tuska. Nasz gość stwierdził, że gdyby do takiego spotkania doszło, to prezydent Nawrocki mógłby stracić u swoich radykalnych zwolenników. „No jaki to zamach stanu, jak się w kuchni spotykacie?” - dodał.

„Szopka” - bynajmniej nie świąteczna?

Byłego szefa Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy pytaliśmy o kwestię spotkania w cztery oczy prezydenta i premiera. Donald Tusk zaprosił bowiem Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie do swojego domu w Sopocie. Porozmawiajmy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy - mówił premier 11 listopada.

Ta szopka, którą zrobił premier Donald Tusk bezpośrednio po Trybunale Konstytucyjnym… (…). Prezydent może na tym stracić. Staram się zrozumieć, dlaczego nie ma tam normalnych kontaktów, natomiast będzie - w mojej opinii - tylko gorzej. Receptą na to jest zmiana systemu na albo prezydencki, albo parlamentarno-gabinetowy. Staram się do tego namawiać. Gdzieś tam gromadzimy ludzi, którzy będą próbowali to zrobić - powiedział na naszej antenie Marcin Mastalerek.

Konsultacje ws. TK mają sens?

Dziś o godz. 14:00 w Belwederze ma dojść do spotkania przedstawicieli środowisk politycznych ws. uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Rozmowy poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Tomasz Terlikowski również o to pytał dzisiejszego gościa Porannej rozmowy w RMF FM.

Myślę, że konsultacje są po to, by każdy mógł wyjść później i przed Pałacem Prezydenckim zrobić konferencję prasową. Politycy lubią ogrzać się w świetle Pałacu. Oczywiście to nas do niczego nie przybliża, ponieważ główne partie, które są w Sejmie, nie mają żadnego interesu w tym, żeby doszło do resetu. Najpierw musiałoby być to, o czym mówi premier Mateusz Morawiecki - musiałoby dojść do rządu technicznego. Dobrze, że prezydent próbuje organizować platformę do rozmów, ale nic z nich nie będzie - powiedział Marcin Mastalerek.

Nie tylko polityka. „Oczy bolą”

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał również byłego szefa Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, kto jego zdaniem powinien ewentualnie zastąpić Jana Urbana.

Męczy się już Jan Urban, selekcjoner, tak bardzo, i wszyscy się męczą, że myślę, że to już bliżej niż dalej. Ciężko na to patrzeć. Oczy bolą. Zawsze byłem za tym, żeby to było duże nazwisko i najlepiej z zagranicy, dlatego że wielu naszych piłkarzy gra za granicą. Tu trzeba mieć autorytet. Oczywiście Jan Urban miał autorytet (…) - dodał Mastalerek.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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