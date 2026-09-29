Spór o Trybunał Konstytucyjny. Paweł Śliz w Porannej rozmowie w RMF FM

RMF24

Czy możliwe jest siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego? Czy taki scenariusz oznaczałby kolejny etap konfliktu wokół sądownictwa? Czy nie spowoduje to nowych zarzutów o upolitycznienie TK? Co dalej z kandydaturą Macieja Berka? Wraca również sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, która już wkrótce zaprezentuje raport z prac. Czy Polska 2050 jest zadowolona z rozliczeń poprzedników? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta Pawła Śliza z Polski 2050, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

W Porannej rozmowie w RMF FM padną też pytania o ustawę dotyczącą nocnej prohibicji i o spór, jaki ustawa wywołała między Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym. Czy ostre słowa Piotra Zgorzelskiego przekreślają szanse na porozumienie? Kiedy ustawa wróci pod obrady Sejmu i czy różnice między koalicjantami mogą wpłynąć na ich współpracę przed wyborami? Czy Polska 2050 szuka już koalicjanta?

Pojawią się też pytania o wybory prezydenta Krakowa. Czy Polska 2050 poprze senator Monikę Piątkowską? Czy wybory w stolicy Małopolski to sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Czy wygrana Łukasza Gibały jest przesądzona?

Tomasz Terlikowski porozmawia także o kwestiach bezpieczeństwa. Czy potrzebna jest powszechna obowiązkowa służba wojskowa? Czy Polska 2050 poprze szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, jeśli Rozwój Plus zbierze podpisy pod wnioskiem o jego dymisję? W programie również prezydencka propozycja debaty o dostępie do broni.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



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