„Służby były na miejscu”. Komendant straży miejskiej dementuje po strzelaninie w Krakowie

RMF24

„Służby były na miejscu. Zarówno policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, jak i ratownicy pogotowia ratunkowego” - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Zbigniew Ulman, odnosząc się do zarzutów pojawiających się po sobotnich tragicznych wydarzeniach w Krakowie. „Gdy przyszła informacja z monitoringu o sprawcy, który porusza się czarnym samochodem, byliśmy w radiowozie. Wyruszyliśmy w kierunku ulicy Grodzkiej. Na wysokości ulicy Brackiej funkcjonariusze zauważyli czarny pojazd jadący pod prąd, bezpośrednio za nim poruszał się radiowóz policyjny. Przepuściliśmy go, a następnie jako trzeci pojazd ruszyliśmy za sprawcą” - relacjonował.

RMF FM

Zbigniew Ulman w Porannej rozmowie w RMF FM opowiadał ze szczegółami, jak wyglądała sobotnia akcja służb w Krakowie, gdzie 24-letni Michał O. wjechał na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi.

Tego dnia pełniliśmy służbę (dwóch funkcjonariuszy) w rejonie Rynku Głównego, w pobliżu posterunku. Kiedy rozległy się strzały i otrzymaliśmy informację z monitoringu o sprawcy poruszającym się czarnym samochodem, znajdowaliśmy się w radiowozie. Niezwłocznie ruszyliśmy w kierunku ulicy Grodzkiej - relacjonował.

Pytany, czy strażnicy czekali na potwierdzenie monitoringu, zaznaczył, że wszystko działo się równolegle.

Słyszeliśmy strzały, a na posterunek przybiegły również osoby z Rynku, informując o dobiegających odgłosach strzałów. Wszystko działo się bardzo dynamicznie. (...) Wyruszyliśmy w kierunku ulicy Grodzkiej. Gdy byliśmy na wysokości ulicy Brackiej, funkcjonariusze zauważyli czarny pojazd, który jechał pod prąd w kierunku ulicy Grodzkiej. Tuż za nim poruszał się radiowóz policyjny. Przepuściliśmy ten radiowóz i jako trzeci pojazd wyruszyliśmy za napastnikiem, podążając za radiowozem policji - mówił. Po chwili dołączyli do nich kolejni funkcjonariusze.

To były minuty, ponieważ informacja bardzo szybko, za pośrednictwem systemu kierowania, została przekazana pozostałym funkcjonariuszom. Zostawiliśmy wszelkie inne działania i wyruszyliśmy w kierunku Rynku. Funkcjonariusze pojawili się od strony ulicy Floriańskiej, ulicy Sławkowskiej oraz ulicy Siennej. Tych patroli było naprawdę dużo. Po wjeździe na Rynek podjęliśmy działania związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym. Polegały one między innymi na tamowaniu krwi i używaniu AED (przenośne urządzenie medyczne służące do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia - red.). Takich działań było sporo - mówił Zbigniew Ulman.

Funkcjonariusze otoczeni pomocą psychologiczną

Sobotnie zdarzenia cały czas są analizowane - również pod kątem osób, którym udzielono pomocy. Myślę, że za kilka dni będziemy dysponować pełniejszymi informacjami. Jednak z relacji funkcjonariuszy wynika, że wszędzie była krew, a sytuacje, z którymi musieli się zmierzyć, nie należą do codziennych. To zdarzenia, które z pewnością wywołują szok u osób, które nie pracują w tego typu zawodach - powiedział.

„Funkcjonariusze byli w szoku”. Komendant straży miejskiej relacjonuje strzelaninę w Krakowie Czas: 14:42

Nie kryje też, że po akcji funkcjonariusze „byli w szoku”. Dopiero po zakończeniu interwencji zdali sobie sprawę, z jakim niebezpieczeństwem mieli do czynienia. (...) Psycholog pracujący w Straży Miejskiej udzielił funkcjonariuszom wsparcia. Pomocą objęci zostali także wszyscy funkcjonariusze - podkreślił.

Komendant Straży Miejskiej Krakowa: Służby były na miejscu

Tomasz Terlikowski zapytał gościa „Porannej rozmowy w RMF FM” o zarzuty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej tuż po tragedii i dotyczyły rzekomego braku służb na Rynku Głównym w Krakowie w momencie zdarzenia.

No, gdyby tych służb nie było, to w jaki sposób mogłyby się tak szybko pojawić? Mamy radiowóz Straży Miejskiej, który – zgodnie z informacją przekazaną przez wojewodę – był na miejscu już dwie minuty po zaistnieniu zdarzenia. Mamy również radiowóz policji, który wyjechał z ulicy Siennej. Także służby z pewnością były obecne w tym rejonie. (...) Jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju relacje, widzimy, że w pewnym momencie na Rynku było sporo służb. Byli tam zarówno policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, jak i ratownicy pogotowia ratunkowego - podkreślał Zbigniew Ulman.

Czy w tej chwili Rynek Główny w Krakowie jest bezpieczny? Komendant zaznaczył, że „bezpieczeństwo to temat, który nie jest zamknięty”. To obszar, nad którym trzeba nieustannie pracować. Sobotnie doświadczenie pokazuje, że jako służby musimy w dalszym ciągu się doskonalić. Nawet jeśli każda z nich działa profesjonalnie, pozostaje jeszcze kwestia współpracy między poszczególnymi służbami. Dlatego z pewnością będziemy pracować nad tym, aby nadal poprawiać poziom bezpieczeństwa.

O godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej rozpocznie się organizowany przez miasto wspólnie z policją marsz ciszy. Będzie to hołd dla ofiar sobotniej tragedii, ale też moment pokazujący solidarność mieszkańców.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.