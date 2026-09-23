Sławomir Nitras: PKOl będzie miał dwóch prezesów z zarzutami

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„Nie ma żadnych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Jest zmiana pozorna. Pan Marian Kmita to jest najbliższy współpracownik pana Piesiewicza, to jest nawet twórca jego sukcesu” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras. „Oczywiście pan Sasin dał przyzwolenie, ale operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita” – ocenił były minister sportu.

RMF FM próbowało się skontaktować z Marianem Kmitą w celu uzyskania komentarza do zarzutów Sławomira Nitrasa. Na razie jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras stwierdził w RMF FM, że dyrektor ds. sportu telewizji Polsat Marian Kmita „wprowadził Piesiewicza na sportowe salony”. Na wskazanie, że przecież Kmita odcina się od działalności Piesiewicza, odpowiedział: To jest inteligentny człowiek. Inteligentny nie znaczy uczciwy. Ja nie wierzę w uczciwość pana Kmity.

Zdaniem Nitrasa Kmita „nie daje rękojmi zaufania”. Pan Kmita wiedział o wszystkim, co robił Piesiewicz. Ludzi, którzy publicznie mówili o tym, co robi pan Piesiewicz, wykorzystując swoje możliwości medialne – ma przecież ogromne, wielka telewizja, wielki portal internetowy – krytykował, delikatnie mówiąc. Atakował brutalnie. Prowadził wielką operację po Paryżu obrony Piesiewicza i obrony jego krytyków - wyliczał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Nitras uważa, że Marian Kmita usłyszy zarzuty za nieprawidłowości finansowe w związku z postępowaniem dotyczącym działalności Piesiewicza w czasie, gdy był szefem Polskiego Związku Koszykówki „wtedy PKOl będzie miał dwóch prezesów z zarzutami”. Był system wyciągania publicznych pieniędzy i kierowania ich do prywatnych spółek i podmiotów powiązanych z panem Piesiewiczem i całym środowiskiem. Krajowa Administracja Skarbowa przez rok badała tę sprawę i skierowała ją do prokuratury – tłumaczył.

Wszyscy skupili się na Piesiewiczu, ale z tyłu zawsze był Kmita – ocenił.

Nitras uderza w Mariana Kmitę. „Wprowadził Piesiewicza na salony”, „wszystko wiedział” Czas: 21:26

„Sportowcy nie mają z tego absolutnie nic”

Były minister sportu uważa, że Kmita manipuluje opinią publiczną. Chce wmówić związkom sportowym, że poświęciliśmy Piesiewicza, ale wszystko się zachowa. Będzie jak było. Pieniądze wrócą, wróci wiarygodność (…). Każdy będzie miał samochód służbowy, będą leasingi – opowiadał.

Jego zdaniem z tego, jak funkcjonuje PKOl, „sportowcy nie mają absolutnie nic”. Żyje się dobrze paru panom. 15 ludzi z samochodami służbowymi, całe prezydium – mówił. Poseł KO uważa, że środowisko sportowe powinno się oczyścić. Nie chciał jednak dać wiary temu, że Kmita zrobi prawdziwy audyt w PKOl, bo najważniejsi współpracownicy Piesiewicza są dalej w Komitecie.

Piesiewicz był typowany na kandydata na prezydenta?

Nitras komentował też doniesienia o tym, że Radosław Piesiewicz miał być typowany na kandydata na prezydenta. Wspomniał, jak Piesiewicz przed igrzyskami pojawił się na billboardach reklamowych ze sportowcami na wyraźną prośbę sponsora. A kto był tym sponsorem? Grupa Polsat, czyli pan Marian Kmita – zaznaczył.

Jego zdaniem te działania miały na celu wykreowanie wizerunku sprawnego menedżera, który wprowadził nową jakość do polskiego sportu. Później – według Nitrasa – próbowano przekonać Jarosława Kaczyńskiego do tej kandydatury:

Mówimy: Panie prezesie, najlepszy kandydat na prezydenta – nowoczesny, młody, sportowcy, jak Kwaśniewski. Kto za tym stał? Pan Kmita – tłumaczył Nitras.

Kmitę i Piesiewicza Nitras ocenia jednakowo: Obaj siebie warci. Żaden z nich nie zasługuje na zaufanie publiczne.

Dawid Kacprzyk nie zaszkodzi KO? Nitras o „zminimalizowaniu strat” przez Trzaskowskiego

W rozmowie pojawił się też wątek sondaży wyborczych, według których KO cieszy się największym poparciem, ale nie może być pewna tego, że utrzyma władzę. Po naszej stronie jest raczej pewna stabilność, a Polska potrzebuje stabilności. Tam jest kompletny chaos: Morawiecki, Kaczyński, przecież Mentzen już się nawet z Bosakiem nie dogaduje – zaznaczył.

Na uwagę, że w koalicji rządzącej też są kłótnie, odpowiedział: Ale my proponujemy pewną stabilność, przewidywalność, nawet jeśli ktoś ma uwagi (…). Polacy staną przed takim wyborem.

Tomasz Terlikowski pytał też o sprawę Dawida Kacprzyka i jego powrót do pracy w zawodzie lekarza. Myślę, że stanowczość prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie Szpitala Południowego (…) zminimalizowała te straty – ocenił.

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