„Skandal, stchórzyli, oszukują”. Wiceminister o tym, że Meta nie stawiła się w Sejmie

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„Meta to korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli wytłumaczyć się przed komisją sejmową, dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal, trzeba to nazywać po imieniu. Stchórzyli. Facebook powinien się dziś nazywać 'fejk news' albo fejk book'” - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy w Porannej rozmowie w RMF FM.

Wiceministra pytaliśmy m.in. o odpowiedzialność Big Techów za fałszywe reklamy. Rafał Brzoska zarzuca platformie, że zarabia na reklamach oszustów. Wczoraj przedstawiciele Mety mieli się stawić przez sejmową Komisją Cyfryzacji. Nie przyszli.

Kary dla Meta - miliard złotych - domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami. Pozytywnie odpowiedziały Finlandia i Dania (...). Ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat - poinformował nasz gość.

Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą ją wytykali palem. Meta nie przyszła na posiedzenie komisji. Dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda i nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będzie trzymało Facebooka za gardło - powiedział Krzysztof Gawkowski, który wspomniał też, w bardziej pozytywnym tonie, o AI.

Polska jest dziś jednym z liderów w Europie w rozwoju sztucznej inteligencji, budujemy dwie fabryki, mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne trzeba otaczać opieką, żeby nie szalały tutaj, nie robiły krzywdy. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać się jej rozrastać tak, żeby to nie człowiek był decydentem - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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