Sejm zagłosuje ws. wicemarszałka z PiS? Czarzasty: Nie planuję wprowadzenia zmian

RMF24

„Na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. Nie będziemy głosowali wyboru wicemarszałka. Idzie sierpień. Jak już się panowie i panie poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym – pierwszym albo drugim” – tak Włodzimierz Czarzasty odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy posłowie będą w najbliższym czasie głosować ws. wyboru Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS.

PiS miał takie hasło: Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant. Wybrali opcje „nikt” – stwierdził Czarzasty.

Dopytywany o to, czy w Sejmie będzie też wicemarszałek z Unii Centrum albo nowego klubu Mateusza Morawieckiego - jeśli taki powstanie - mówił: Uchwała jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie.

Jego zdaniem w Sejmie nie ma aktualnie sił, które miałyby ochotę powiększać liczbę wicemarszałków. Kto będzie decydował, czy będzie zmieniona uchwała ws. liczby wicemarszałków? Koalicja 15 października – zaznaczył.

PSL i Morawiecki razem?

Nie wyobrażam sobie tego, choć w polityce różne rzeczy się zdarzają – w ten sposób marszałek Sejmu ocenił szanse na powstanie nowej Trzeciej Drogi, którą PSL utworzyłby z „Rozwojem Plus” Mateusza Morawieckiego.

Sondaże w wypadku Kosiniaka-Kamysza nie zabijają przyzwoitości – stwierdził.

Gość RMF FM o wicepremierze mówił tak: To jest przyzwoity człowiek, świetny wicepremier, człowiek, który dla 2 proc. nie zdradzi swoich ideałów, miejsca Polski w UE, obronności Polski, przyzwyczajenia do demokracji i umacniania demokracji.

Lewica rozpoczęła kampanię

Tomasz Terlikowski pytał Czarzastego o letnią trasę Nowej Lewicy. Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co Lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby Lewicy w tym rządzie nie było – przyznał.

Przewodniczący partii twierdził, że trasa jest dużym sukcesem. Przychodzi masa ludzi na spotkania, na spotkania indywidualne ze mną, nie dlatego, że się nazywam Czarzasty, tylko dlatego, że jestem liderem formacji, która staje przy mnie – stwierdził.

Jego zdaniem na spotkania z politykami Lewicy przychodzą młodzi i starzy. Naprawdę serce rośnie – stwierdził.

Trzeba mówić ludziom, co ten rząd zrobił, bo wydaje mi się, że zawsze mieliśmy problemy komunikacyjne jako koalicja 15 października i Lewica również. Trzeba również przepraszać – podkreślił. Dopytywany za co, odpowiadał: Na przykład za służbę zdrowia. Nie mam z tym żadnego problemu.

Zgoda z ambasadorem USA?

W rozmowie pojawił się też wątek relacji Włodzimierza Czarzastego z ambasadorem Tomem Rosem, który wcześniej krytykował członka Lewicy za jego słowa o Donaldzie Trumpie. Przyjął moje zaproszenie do Sejmu na 250-lecie powstania. Napisał następnego dnia, że jestem marszałkiem godnym zaufania – pochwalił się Czarzasty.