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„Nie słyszałem o takich propozycjach” - tak minister finansów Andrzej Domański skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM informacje o rzekomych planach aresztowania Bogdana Święczkowskiego. Takie informacje przekazywał w mediach społecznościowych sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz. „To jakieś chore wizje” – skomentował nasz gość. I dodał: „Z całą pewnością chcę żyć w państwie, w którym to nie minister finansów decyduje o tym, kto jest aresztowany”.

Głównym tematem Porannej rozmowy w RMF FM była oczywiście sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym.

Od piątku pracami TK kieruje mająca najdłuższy staż sędziowski Anna Korwin-Piotrowska. Wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządziła ona przerwę w ich czynnościach służbowych. Doszło do eskalacji konfliktu.

Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne, które ma zapewnić dalsze funkcjonowanie TK. Sędziowie mają omówić projekt dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok.

Są plany aresztowania Bogdana Święczkowskiego? Andrzej Domański mówi wprost Czas: 21:03

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

„Prawo jest tutaj jednoznaczne”

Właśnie o to jutrzejsze Zgromadzenie Ogólne TK Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa. Będzie wypłacana pensja prezesowi Święczkowskiemu? – chciał dowiedzieć się dziennikarz RMF FM. Zgromadzenie ogólne nie przedstawiło budżetu na 2027 r., w związku z tym nie mogliśmy włączyć budżetu TK do projektu budżetu na rok 2027. Nie będę uprzedzał wydarzeń kolejnych dni. Zobaczymy, jak przebiegnie jutrzejsze zgromadzenie. Minister finansów musi pracować w ramach prawa – odpowiadał Andrzej Domański. Prawo jest tutaj jednoznaczne, potrzebna jest decyzja Zgromadzenia Ogólnego TK – stwierdził.

Dopytywany, czy jego zdaniem sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym może doprowadzić do obalenia rządu, Domański stwierdził, że „to myślenie życzeniowe prawicy”.

Zoll: Prezydent nie ma tu nic do gadania. Jego kompetencje nie sięgają TK Prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - mówił w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Jak stwierdził,…

„Żadnego dalszego kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta nie było”

Tomasz Terlikowski zapytał Andrzeja Domańskiego, dlaczego Koalicja Obywatelska nie przyszła na sobotnie spotkanie prezydenta z innymi partiami ws. sytuacji w TK.

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej pan Konwiński dostał informację o tym, że takie spotkanie mogłoby się odbyć w sobotę, daleko po godzinie 15, kiedy już wiele spotkań było od dawna zaplanowanych. Przewodniczący Konwiński przekazał, że w imieniu klubu do reprezentowania Koalicji Obywatelskiej uprawnieni są pan minister Grabiec oraz ja. Później żadnego sygnału ze strony (prezydenta – przyp. red.) nie było – mówił Domański. Do mnie nikt nie dzwonił. Podobnie jak, o ile wiem, nikt nie dzwonił do pana ministra Grabca – podkreślił.

Żadnego kontaktu dalszego ze strony Kancelarii Prezydenta nie było. Moim zdaniem to był taki trochę unik ze strony Kancelarii Prezydenta, żeby pokazać, że niby chcą się konsultować ze wszystkimi siłami politycznymi, ale tak naprawdę skierowanie takiego zaproszenia do największej partii w polskim Sejmie późno po godzinie 15.00 to jest trochę niepoważne – ocenił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Jak zapewnił, gdyby to zaproszenie było, to zarówno on, jak i Grabiec byli gotowi się pojawić.

To są sprawy ważne dla Polski, więc oczywiście byliśmy dostępni – deklarował. I podkreślił, że jutro i tak spotka się z prezydentem – na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiceminister Mazur: Piątkowe działania w TK niekonsultowane z resortem sprawiedliwości W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 porozmawiamy z Dariuszem Mazurem o narastającym sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy działania podjęte wobec prezesa i wiceprezesa TK mają podstawy prawne? Kto i w jakim trybie może decydować o…

Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków dla instytucji gazowych

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o ewentualny podatek od nadmiarowych zysków wobec instytucji gazowych. Mówił o tym w ubiegłym tygodniu w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Taki scenariusz jest rozważany – przyznał dziś Andrzej Domański. W tej chwili rozważamy kilka scenariuszy. Obserwujemy sytuację na rynku gazu. Widzimy, że ceny na rynku gazu są wysokie. Nie jest to winą polskiego rządu. Jest to wynik sytuacji międzynarodowej – mówił Domański.

Polski rząd będzie działał z całą pewnością. Wraz z innymi ministrami będziemy podejmować działania na rzecz tego, aby zapewnić pewnego rodzaju poduszkę bezpieczeństwa – zapowiadał. Dodał, że takie działania będą podejmowane jeszcze w tym miesiącu.

Rynek gazu jest trochę inny od rynku paliw. Nie będę w tej chwili przedstawiał całego planu, bo wymaga on jeszcze doprecyzowania wraz z innymi ministrami – zaznaczył.

Deklarował też, że rząd nie planuje ani podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku życia, ani ograniczania 800 plus.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.