Rozwój Plus rozbije PiS? Europoseł o planach Morawieckiego

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Michała Dworczyka o polityczne konsekwencje planów Mateusza Morawieckiego, który zapowiada złożenie wniosku o rejestrację własnej partii. Czy nowy projekt byłego premiera zagrozi jedności PiS? Kto może do niego dołączyć? Czy ugrupowanie Morawieckiego ma szansę stać się realną konkurencją dla partii Jarosława Kaczyńskiego?

Porozmawiamy również o relacjach Polski 2050 z Prawem i Sprawiedliwością. Czy udział parlamentarzystów Polski 2050 w urodzinach posła PiS Marcina Ociepy to wyłącznie prywatna sprawa? A może sygnał politycznego zbliżenia? Jakie znaczenie dla przyszłości prawicy może mieć rozpad lub dalsze osłabienie Polski 2050?

Zapytamy także o bezpieczeństwo Polski. Jak powinniśmy reagować na informacje o niedoborze wyszkolonych pilotów F-16 w polskich Siłach Powietrznych? Czy dysponując nowoczesnym sprzętem, ale niewystarczającą liczbą pilotów, jesteśmy przygotowani na realne zagrożenie?

Poruszymy również temat sytuacji na wschodniej flance NATO. Litwa zwiększa wojskowe patrole przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim w związku z obawami przed nielegalnym przekraczaniem granicy przez rosyjskich dezerterów. Czy region musi przygotować się na kolejną falę mobilizacji w Rosji? Jakie zagrożenia dla Polski mogą wynikać z rozwoju sytuacji za naszą północno-wschodnią granicą?

Na Poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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