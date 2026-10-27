Rozwój Plus rozbije PiS? Europoseł o planach Morawieckiego

Porozmawiamy również o relacjach Polski 2050 z Prawem i Sprawiedliwością. Czy udział parlamentarzystów Polski 2050 w urodzinach posła PiS Marcina Ociepy to wyłącznie prywatna sprawa? A może sygnał politycznego zbliżenia? Jakie znaczenie dla przyszłości prawicy może mieć rozpad lub dalsze osłabienie Polski 2050?
Zapytamy także o bezpieczeństwo Polski. Jak powinniśmy reagować na informacje o niedoborze wyszkolonych pilotów F-16 w polskich Siłach Powietrznych? Czy dysponując nowoczesnym sprzętem, ale niewystarczającą liczbą pilotów, jesteśmy przygotowani na realne zagrożenie?
Poruszymy również temat sytuacji na wschodniej flance NATO. Litwa zwiększa wojskowe patrole przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim w związku z obawami przed nielegalnym przekraczaniem granicy przez rosyjskich dezerterów. Czy region musi przygotować się na kolejną falę mobilizacji w Rosji? Jakie zagrożenia dla Polski mogą wynikać z rozwoju sytuacji za naszą północno-wschodnią granicą?
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