Rosyjski atak przy polskiej granicy. Co wiemy na pewno?

RMF24

W co dokładnie uderzyły rosyjskie drony przy polskiej granicy? Czy w trakcie rosyjskiego ataku została przekroczona polska przestrzeń powietrzna? Czy tym razem obyło się bez problemów z rozsyłką alertów RCB dla mieszkańców przygranicznych powiatów? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Gościem drugiej części Porannej rozmowy w RMF będzie Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS. Porozmawiamy m.in. o tym, czy największa partia opozycyjna wspiera rząd w sprawach polityki bezpieczeństwa. Zapraszamy!

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie uderzenia odnotowano w Ukrainie tuż przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk odniósł się w niedzielne popołudnie do informacji o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów - Warszawa. Nie mogę powiedzieć, że są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń - powiedział szef rządu.

W co dokładnie uderzyły rosyjskie drony przy polskiej granicy? Czy w trakcie rosyjskiego ataku została przekroczona polska przestrzeń powietrzna? O tym porozmawiamy z Czesławem Mroczkiem, wiceszefem MSWiA.

Gościem drugiej części Porannej rozmowy w RMF będzie Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS. Porozmawiamy m.in. o tym, czy największa partia opozycyjna wspiera rząd w sprawach polityki bezpieczeństwa.

W rozmowie z europosłem PiS nie zabraknie pytań o inne najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres: fakty@rmf.fm. Zachęcamy również do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM na naszym kanale YouTube.