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"Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest Bogdan Święczkowski. Anna Korwin-Piotrowska jest uzurpatorką. Nie ma żadnej władzy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz - rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. "W piątek Donald Tusk pokazał, że jest dyktatorem. Wszedł do Trybunału Konstytucyjnego na policyjnych pałach" - dodał.

Leśkiewicz o burzy wokół TK: Nie ma jeszcze czołgów na ulicach

W Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego nazwał Annę Korwin-Piotrowską „uzurpatorką wystawioną przez Tuska”, która próbuje objąć władzę w Trybunale Konstytucyjnym „na policyjnych pałach”.

Rafał Leśkiewicz: Anna Korwin-Piotrowska jest uzurpatorką. Nie ma żadnej władzy Czas: 21:30

Skończmy z tym mówieniem, że dzisiaj dojdzie do posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, że Anna Korwin-Piotrowska jest sędzią Trybunału, że pełni obowiązki prezesa Trybunału. Nie, nie pełni - przekonywał Rafał Leśkiewicz. Pojawiła się tam w piątek, wprowadzona od tyłu przez KPRM, przy wykorzystaniu ogromnych sił policyjnych, przy wykorzystaniu służb - tłumaczył gość RMF FM.

Rafał Leśkiewicz: Anna Korwin-Piotrowska jest uzurpatorką. Nie ma żadnej władzy RMF FM

Rzecznik Karola Nawrockiego w rozmowie z RMF FM porównał ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego do wprowadzenia stanu wojennego. Stwierdził, że zarówno wtedy, jak i teraz o kluczowych decyzjach wiedziało bardzo wąskie grono osób.

Może jest jedna różnica - nie ma jeszcze czołgów na ulicach, ale poza tym nie ma żadnych różnic - grzmiał Rafał Leśkiewicz.

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Czy powstanie „TK na wygnaniu”? Jednoznaczna odpowiedź Leśkiewicza

Prezydencki rzecznik zauważył, że w wieloletnim sporze o Trybunał Konstytucyjny „doszliśmy do ściany”. Trybunału nie ma w tej chwili - oświadczył Leśkiewicz. Jednocześnie odrzucił sugestie, że Karol Nawrocki mógłby chcieć umożliwić Bogdanowi Święczkowskiemu kierowanie jakąś formą „TK na wygnaniu”.

Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. W przeciwieństwie do rządzących - Donalda Tuska, Waldemara Żurka, Marcina Kierwińskiego i całej tej bandy ludzi, którzy łamią przepisy prawa - pan prezydent nie wpływa na funkcjonowanie niezależnego od władzy wykonawczej organu konstytucyjnego - zapewniał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Nocna wizyta prezydenta w Trybunale. „To nie był błąd”

Ważnym wątkiem rozmowy była też kwestia wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w gmachu Trybunału Konstytucyjnego w nocy z piątku na sobotę. Rafał Leśkiewicz podkreślał, że nie był to bląd. Tłumaczył, że wizytę uzasadniały m.in. sygnały przekazane prezydentowi przez prezesa i wiceprezesa TK oraz opinia wyrażona przez I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.

Gość RMF FM zapewniał, że przy wejściu do TK prezydent Nawrocki nie przepychał się z sędziami. Prezydent chciał wejść, to sędziowie zagrodzili mu drogę - relacjonował Leśkiewicz.

Pięści Anny Korwin-Piotrowskiej zaciśnięte na połach marynarki prezydenta to jest dowód upadku rządu Donalda Tuska. Jakim prawem ci ludzie zagradzali wejście do Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim wiceprezesowi? (Bartłomiej Sochański towarzyszył Karolowi Nawrockiemu - przyp. red.) - pytał.

Prezydencki rzecznik dosadnie zareagował na przytoczone relacje drugiej strony sporu, która twierdzi, że to prezydent był agresywny i przekonuje, że nie zagradzano mu drogi, ale chciano go przywitać w drzwiach i porozmawiać.

Nikt w te bajki nie wierzy. Pani Korwin-Piotrowska niech znajdzie głupszych od siebie, jeżeli chciałaby uwierzyć w to, że ktokolwiek przyjmie tę narrację - sugerował Leśkiewicz.

Leśkiewicz o „rozhisteryzowanej sędzinie”

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa również o zachowanie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w momencie wejścia prezydenta do gmachu Trybunału.

SOP się zachował w sposób właściwy. Nikt z funkcjonariuszy SOP-u nie będzie się przepychał z tymi uzurpatorami. Nikt nie mógł też przewidzieć, że ta trójka, a szczególnie pani Korwin-Piotrowska, rozhisteryzowana sędzina Sądu Okręgowego w Opolu, rzuci się na pana prezydenta z rękami - grzmiał rzecznik Karola Nawrockiego.

Pan prezydent zachował się w sposób odpowiedzialny, godny. Nie odepchnął pani Korwin-Piotrowskiej tylko wszedł po prostu do budynku - przekonywał Rafał Leśkiewicz. Odniósł się też do faktu, że razem z Karolem Nawrockim do TK weszli jego współpracownicy.

To chyba naturalne. Jeżeli pan prezydent gdzieś się pojawia, nie pojawia się sam. Pojawia się w otoczeniu funkcjonariuszy i swoich najbliższych współpracowników - mówił gość RMF FM.



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