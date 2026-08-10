Przyszłość pakietu CPN. Czy rząd obniży ceny paliw?

RMF24

Czy będzie nowy program CPN, który obniży ceny paliw na stacjach? Co z podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Zapraszamy!

Po zakończeniu programu "CPN” ceny paliw na polskich stacjach wciąż pozostają na wysokim poziomie. Na rynek wpływają napięcia na Bliskim Wschodzie, utrudnienia w transporcie ropy oraz niepewność wokół podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kierowcy od kilku dni czekają na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Czy będzie kolejna próba obniżenia cen paliw?

Ministra aktywów państwowych zapytamy także o pomysł podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych związanych z kryzysem na rynku paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem rekordowe wyniki Orlenu wskazują na osiągnięcie przez spółkę zysków nadzwyczajnych. Czy rząd zdecyduje się na ponowną próbę opodatkowania giganta?

Zapytamy także o przyszłość Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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