Prezydent zwleka z nominacjami. Blokuje zmiany w rządzie?

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Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? Skąd ta zwłoka? Co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Belwederze ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Zapraszamy!

Karol Nawrocki nadal nie powołał ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, mimo wniosku złożonego przez premiera Donalda Tuska. Nie odwołał również Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej ani nie powołał Agnieszki Bartol na jej miejsce.

Premier zawnioskował o nominację dla Domańskiego 20 października. 22 października Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała dymisję, a 27 października ogłoszono jej następczynię. Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? Skąd ta zwłoka?

W rozmowie zapytamy, co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Belwederze ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.