Prezydent zwleka z nominacjami. Blokuje zmiany w rządzie?

Karol Nawrocki nadal nie powołał ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, mimo wniosku złożonego przez premiera Donalda Tuska. Nie odwołał również Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej ani nie powołał Agnieszki Bartol na jej miejsce.
Premier zawnioskował o nominację dla Domańskiego 20 października. 22 października Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała dymisję, a 27 października ogłoszono jej następczynię. Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? Skąd ta zwłoka?
W rozmowie zapytamy, co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Belwederze ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube
https://www.youtube.com/@RMF24Video
Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.
Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.