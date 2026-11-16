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Prezydent zwleka z nominacjami. Blokuje zmiany w rządzie?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (18:54)

Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? Skąd ta zwłoka? Co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Belwederze ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Zapraszamy!

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Prezydent zwleka z nominacjami. Blokuje zmiany w rządzie?
Marcin Przydacz (fot. Mikołaj Poruszek) /RMF FM

Karol Nawrocki nadal nie powołał ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, mimo wniosku złożonego przez premiera Donalda Tuska. Nie odwołał również Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej ani nie powołał Agnieszki Bartol na jej miejsce. 

Premier zawnioskował o nominację dla Domańskiego 20 października. 22 października Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała dymisję, a 27 października ogłoszono jej następczynię. Kiedy prezydent Karol Nawrocki powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na nową szefową resortu funduszy i polityki regionalnej? Skąd ta zwłoka?  

W rozmowie zapytamy, co dalej po poniedziałkowych konsultacjach w Belwederze ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.


Źródło: RMF FM
Tagi: Poranna rozmowa w RMF FM

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