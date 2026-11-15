Prezydent powinien przyjąć zaproszenie od premiera? Zapytamy Marcina Mastalerka

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Czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie na spotkanie w domu premiera Donalda Tuska? Jak mógłby wyglądać kompromis klasy politycznej ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? Kto powinien reprezentować Europę w rozmowach z USA i Rosją ws. zawieszenia broni w Ukrainie? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Mastalerka, byłego szefa Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zapraszamy!

W poniedziałek o godz. 14:00 w Belwederze ma dojść do spotkania przedstawicieli środowisk politycznych ws. uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Rozmowy poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Jak mógłby wyglądać kompromis klasy politycznej ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? Czy politycy powinni dążyć do napisania nowej ustawy zasadniczej?

Marcina Mastalerka, byłego szefa Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy, zapytamy także o to, czy Karol Nawrocki powinien przyjąć zaproszenie na spotkanie w domu premiera Donalda Tuska?

W rozmowie wrócimy do prezydenckiego weta ws. blokowania treści w internecie. Czy Karol Nawrocki popełnia błąd w tej sprawie?

W rozmowie nie zabraknie pytań ws. Ukrainy. Kto powinien reprezentować Europę w rozmowach z USA i Rosją ws. zawieszenia broni w Ukrainie?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.