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„Toczy się niepotrzebna gra ze strony premiera Donalda Tuska. (...) Rząd nie chce się dogadać z prezydentem” - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, komentował brak porozumienia Karola Nawrockiego z rządem w sprawie obniżenia cen paliw. „Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe lepsze od rządowego” - mówił Leśkiewicz.

W Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prezydenta Nawrockiego został zapytany, czy głowa państwa weźmie na siebie odpowiedzialność za wysokie ceny paliw.

Za regulację cen paliw odpowiada rząd - zaznaczył rzecznik. Pan prezydent zaproponował własne rozwiązanie ustawowe, które jest korzystniejsze od propozycji rządowej. Rząd mówi, że po wejściu w życie jego ustawy ceny paliw spadną o około złotówkę. Propozycja pana prezydenta zakłada natomiast obniżenie cen paliw od 1,70 zł do ponad 2 zł na litrze. Pan prezydent bardzo konkretnie wskazał również, w jakich obszarach możliwe jest obniżenie cen paliw, m.in. poprzez zmniejszenie marż i akcyzy - mówił Leśkiewicz.

Prezydent Nawrocki obniży ceny paliw? „Rząd nie chce się dogadać” Czas: 21:48

Prowadzący Tomasz Terlikowski zaznaczył jednak, że „nikt nie ustępuje” w tej kwestii, w konsekwencji czego wszyscy płacimy horrendalne sumy na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu obwinił za to rząd, który „nie chce się dogadać z panem prezydentem”.

Toczy się niepotrzebna gra ze strony premiera Donalda Tuska. (...) Rząd nie chce się dogadać z prezydentem. (...) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, zaproponował konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw. (...) Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta - komentował.

Co z pozwoleniem na broń?

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach na Mazowszu zaapelował o rozpoczęcie ogólnonarodowej debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Wątek ten został poruszony w Porannej rozmowie w RMF FM.

Rafał Leśkiewicz powiedział wprost, że chciałby mieć dostęp do broni, choć nigdy się o nią nie starał ze względu na trudny i długotrwały proces.

Zdarzało mi się chodzić na strzelnicę i strzelać. W sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1 proc. Polaków ma jakiekolwiek obycie z bronią palną - mówił.

Dyskusja musi obejmować wszystkie aspekty, także dotyczące broni czarnoprochowej, która nie wymaga zezwoleń, pneumatycznej, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia. Ta broń również może wyrządzić krzywdę w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone. To jest narzędzie, które może zabić. Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej - przekonywał Leśkiewicz.

Podkreślał, że Polacy muszą się szkolić z używania broni palnej i należy zmienić przepisy w tej kwestii.

Trzeba przygotować Polaków do umiejętnego i odpowiedzialnego posługiwania się bronią palną. Mniej niż 1 proc. Polaków posiada takie umiejętności. W Polsce jest obecnie około 400 tys. zezwoleń na broń palną, więc być może powinniśmy dążyć do tego, aby więcej osób było odpowiednio przeszkolonych. Takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach, m.in. w Finlandii czy Szwajcarii, gdzie od 30 do 40 proc. dorosłej populacji ma doświadczenie w posługiwaniu się bronią palną. To jest oczywiście temat do otwartej dyskusji. W Czechach czy Austrii odsetek dorosłych obywateli mających takie doświadczenie wynosi około 3–4 proc. - przekonywał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki zapozuje do zdjęcia z Władimirem Putinem na szczycie G20 w Miami?

Kolejnym tematem Porannej rozmowy w RMF FM była obecność prezydenta Nawrockiego na szczycie G20 w Miami, na którym prawdopodobnie obecny będzie również Władimir Putin. Jak zachowa się polski prezydent, czy będzie pozował z rosyjskim przywódcą do zdjęcia?

Jeżeli uważnie wsłuchamy się w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, wyraźnie wybrzmiało w nim, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina i putinowskiej Rosji. Podkreślam: nie do Rosjan, lecz do putinowskiej Rosji i polityki prowadzonej przez Władimira Putina - mówił Rafał Leśkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM.

Czy będzie jakieś wspólne zdjęcie? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To nie my jesteśmy stroną zapraszającą. Po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni do udziału w grupie G20. To efekt starań wielu pokoleń Polaków. Po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. Dlatego nie wyobrażam sobie takiej sytuacji - dodawał.

Zaznaczył również, że Karol Nawrocki nie poda ręki Władimirowi Putinowi, nawet jeśli ten podejdzie do polskiego prezydenta. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji - powiedział Leśkiewicz. Podkreślił też, że do czasu szczytu G20, który ma odbyć się w grudniu, jeszcze sporo się może wydarzyć i Władimir Putin może nie przybyć.

Czy Maciej Berek zostanie powołany?

Na koniec rozmowy Rafał Leśkiewicz został zapytany, kiedy prezydent zakończy weryfikację Macieja Berka na sędziego?

Pan minister Berek powinien przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy jako radcy prawnego. To podstawowy, formalny warunek, który musi zostać spełniony, aby pan prezydent mógł przyjąć od pana Macieja Berka ślubowanie. Obecnie pan Maciej Berek nie spełnia formalnych wymogów niezbędnych do objęcia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zasiadania w jego składzie. Dopóki nie przedstawi wymaganych dokumentów, taka decyzja nie zostanie podjęta - zakończył Leśkiewicz.

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