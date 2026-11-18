Ważą się losy stałej bazy sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. W przestrzeni publicznej krąży potencjalna data ogłoszenia decyzji w tej sprawie. Kiedy może ona zapaść?
W rozmowie poruszymy także temat programu Nuclear Sharing. Czy Polska wkrótce do niego dołączy?
W Porannej rozmowie w RMF FM wrócimy także do rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Co stało się z 5 tysiącami amerykańskich żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski w ramach wznowienia rotacji?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.
Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.