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Kiedy zostanie podjęta decyzja ws. stałej bazy USA w Polsce? Jakie miasta brane są pod uwagę? Czy Polska jest bliżej Nuclear Sharing? Co stało się z 5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski w ramach wznowienia rotacji? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, wiceminister obrony narodowej. Zapraszamy!

Ważą się losy stałej bazy sił Stanów Zjednoczonych w Polsce. W przestrzeni publicznej krąży potencjalna data ogłoszenia decyzji w tej sprawie. Kiedy może ona zapaść?

W rozmowie poruszymy także temat programu Nuclear Sharing. Czy Polska wkrótce do niego dołączy?

W Porannej rozmowie w RMF FM wrócimy także do rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Co stało się z 5 tysiącami amerykańskich żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski w ramach wznowienia rotacji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.